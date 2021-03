Trucos para cocinar platos sanos de una forma sencilla y divertida

1. Replantea la experiencia.



No considereas la cocina como un trabajo, sino una forma de cuidado personal. "Cocinar para mí misma es un lujo", afirma la Nike Master Trainer Kirsty Godso, que se prepara la cena prácticamente cada noche desde que comenzó la pandemia. Godso se plantea ese tiempo como una oportunidad para poner en práctica una nueva habilidad y al mismo tiempo relajarse, olvidándose del teléfono y el portátil y poniendo música. "Centrarme en lo que estoy preparando me ayuda a desconectar del resto del día", explica.





2. Márcate un reto.



A veces, subir un poquito el listón sirve para recuperar el entusiasmo. Butryn afirma que esto ocurre porque la novedad de aprender una nueva receta hace las cosas más interesantes y te ayuda a librarte del aburrimiento en la cocina. Godso te propone que pienses en un plato de tu restaurante favorito que te encantaría comer e intentes recrearlo en casa.





3. Atrévete con una noche temática.



Incluso teniendo un tablero en Pinterest lleno de nuevas recetas que probar, solemos recurrir a los mismos platos, estilos de cocina y técnicas una y otra vez. Moore explica que fijar una noche temática ayuda a salir de esta rutina. Podrías fijar un día concreto (los martes de tacos, los viernes de pizza o lo que se te ocurra) e intentar cada semana preparar una versión distinta de un plato. Otra opción es hacer una noche temática de vez en cuando en la que elijas una receta de un plato (y quizás también de una bebida) que nunca hayas cocinado de un país o región concretos y pongas una playlist con música de ese lugar. Elijas lo que elijas, ve a por todas.





4. Hazte con un nuevo libro de recetas.



No hay nada de malo en buscar recetas online. Sin embargo, para Moore, los libros de recetas pueden ofrecer una mejor selección y la oportunidad de explorar sin tener que adentrarse en el complejo mundo de Internet. Además, a menudo proporcionan instrucciones y orientación para quienes no tienen experiencia y, gracias a esa ayuda, puedes animarte a probar algo totalmente fuera de tu zona de confort. Compra un libro de recetas con platos que te encantaría aprender a cocinar, pero que todavía no has intentado, haz intercambios con alguien si ya tienes muchos libros o coge uno prestado de la biblioteca.





5. Entrénate para que te apetezca cocinar.

"Si combinas la cocina con otro estímulo gratificante o actividad divertida, aumentarás tu entusiasmo por cocinar en el futuro porque tu cerebro empezará a asociar la cocina con sentirse bien", afirma Butryn. Obviamente, no puedes preparar un salteado mientras haces la chaturanga, pero puedes realizar actividades pasivas, como escuchar un podcast, cantar al ritmo de la música, llamar a tu mejor amigo o cualquier otra cosa que te haga sonreír, pero que no provoque que te quemes o te cortes un dedo.





6. Planifica.



La parte más difícil de cocinar puede ser decidir qué hacer. Así que, en lugar de mirar fijamente a la nevera cada noche antes de cenar (a todo el mundo nos ha pasado), Butryn recomienda librarse de parte de la carga mental decidiendo con antelación qué vas a preparar. Para algunas personas, esto implica planificar a la vez las cenas de una semana y para otras, plantear un par de comidas a la vez o simplemente dedicar unos minutos a primera hora del día a pensar qué vas a cenar.



"Algo tan simple como tomar esa decisión de antemano aumenta considerablemente tus posibilidades de éxito", afirma Butryn. Es más difícil hacer una elección lógica que tenga en cuenta tus objetivos cuando sientes hambre y cansancio, así que elige lo que vas a comer antes de que te agote tener que tomar decisiones (lo que los expertos denominan "fatiga de decisión").





7. Realiza las tareas en distintos momentos del día.



Butryn recomienda lavar los alimentos por la mañana, dedicar 10 minutos al mediodía a cortar las verduras o poner algunos ingredientes en la olla de cocción lenta después del desayuno. De esta forma, preparar la cena por la noche, cuando quizás no puedas más y sientas estrés, será más fácil y rápido, lo que puede hacer que disfrutes más el proceso. Además, como cortar las verduras lleva bastante tiempo, Moore te anima a cortar algunas de más y guardarlas en la nevera para la próxima vez.





8. Cocina una vez y come dos o incluso más.



Descansar de cocinar un par de noches a la semana ayuda a recuperar energía. Moore explica que preparar varias comidas a la vez, ya sea multiplicando por dos los ingredientes de una sopa o asando algunas batatas de más, te da un respiro, pero sin renunciar a la comida casera durante toda la semana. Los platos que se pueden congelar, como las salsas para pasta y el chile, son perfectos para guardar una parte y conservarla siempre a mano en el congelador.





9. Aprovecha los atajos.



A la hora de cocinar, Moore se recuerda a sí misma que no tiene por qué partir desde cero: puedes comprar verduras ya cortadas o congeladas, una salsa o un aliño de calidad o cualquier cosa que te ahorre algunos pasos en la preparación. No es hacer trampas, es simplificar las tareas y, a veces, eso basta para que vuelvas ser feliz en la cocina.





Al igual que en los entrenamientos, los niveles de entusiasmo y energía al cocinar varían. Reaviva la llama y ponte manos a la obra en los fogones para sentirte mejor.