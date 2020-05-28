Alcanza tus objetivos con rutinas diarias
Entrenamiento y nutrición
Por Nike Training
Cómo empezar y acabar el día con motivación mediante "rutinas conscientes".
¿Alguna vez te has preguntado por qué haces lo mismo cada mañana y cada noche? Es probable que todos los días duermas en el mismo lado de la cama, bebas el mismo café, comas lo mismo y hagas la misma rutina de entrenamiento. Que estos patrones se repitan no tiene por qué ser algo "malo". Pueden tratarse de hábitos normales y saludables. El problema surge cuando no hay un propósito concreto detrás de ellos. Y debería haberlo.
Una de las diferencias entre las personas que rinden al máximo y las que no son las "rutinas conscientes", es decir, las que se llevan a cabo por un motivo específico y se crean especialmente para ayudar a cumplir ciertos objetivos personales.
Creo que establecer rutinas de mañana y tarde con un propósito específico es una de las claves más importantes para alcanzar tu máximo potencial. Estos hábitos fomentan la positividad y son una forma de decirle al mundo que tienes claras las razones por las que inviertes tiempo en ciertas prácticas intencionadas y que no te desviarás de tu propósito.
"Las 'rutinas conscientes' son hábitos que se llevan a cabo por un motivo específico y se crean especialmente para ayudar a cumplir objetivos personales".
Para establecer estas rutinas empieza por reservar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Aprovecha este momento para hacer algo sencillo que te haga disfrutar y, lo más importante, que te ayude a conseguir tu objetivo. Puede que ya tengas una rutina establecida para empezar y acabar el día y que simplemente necesites modificar o añadir algún hábito para actuar en sincronía con lo que te motiva.
Por ejemplo, si quieres mantener tu bienestar general y mejorar tu rendimiento en el trabajo, quizá cada mañana bebas agua, medites unos minutos y te pongas las zapatillas para correr un poco o asistas a una de nuestras minisesiones de yoga desde casa. Por las noches, puede que te relajes durante unos minutos con tu música favorita mientras utilizas el rodillo de espuma, reflexionas sobre los aspectos positivos del día y te organizas para el día siguiente. Estos pequeños momentos para recargar energía pueden parecerte insignificantes al principio, pero con el tiempo te ayudarán a verlo todo con una actitud más positiva.
Tanto si vas a incorporar nuevos hábitos desde cero como si vas a modificar tu rutina actual, reflexiona sobre si lo que haces todos los días contribuye a lograr tus objetivos. Pregúntate si tu rutina te ayuda a sacar lo mejor de ti cada mañana y si por las noches tus hábitos te ayudan a relajarte y recargar energías.
"Estos pequeños momentos para recargar energía pueden parecerte insignificantes al principio, pero con el tiempo te ayudarán a verlo todo con una actitud más positiva".
Tus respuestas a estas preguntas son muy importantes, porque la manera en la que empiezas y acabas el día tiene consecuencias directas en tu estilo de vida. Una buena rutina de mañana te aportará la energía necesaria para afrontar el día y una rutina de noche consciente te preparará para levantarte de la cama con motivación y aumentará tus ganas de ir a por todas al día siguiente.
Somos lo que hacemos día tras día y nuestro camino está condicionado por la actitud con la que nos enfrentamos a la vida. Utiliza tus rutinas para tomar el control, hacer lo que reamente te motive y sacarle el máximo partido al estilo de vida que quieras llevar.