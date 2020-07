Alcanza tus objetivos con rutinas diarias

Cómo empezar y acabar el día con motivación mediante "rutinas conscientes".

¿Alguna vez te has preguntado por qué haces lo mismo cada mañana y cada noche? Es probable que todos los días duermas en el mismo lado de la cama, bebas el mismo café, comas lo mismo y hagas la misma rutina de entrenamiento. Que estos patrones se repitan no tiene por qué ser algo "malo". Pueden tratarse de hábitos normales y saludables. El problema surge cuando no hay un propósito concreto detrás de ellos. Y debería haberlo.



Una de las diferencias entre las personas que rinden al máximo y las que no son las "rutinas conscientes", es decir, las que se llevan a cabo por un motivo específico y se crean especialmente para ayudar a cumplir ciertos objetivos personales.



Creo que establecer rutinas de mañana y tarde con un propósito específico es una de las claves más importantes para alcanzar tu máximo potencial. Estos hábitos fomentan la positividad y son una forma de decirle al mundo que tienes claras las razones por las que inviertes tiempo en ciertas prácticas intencionadas y que no te desviarás de tu propósito.