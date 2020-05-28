Alcanza tus objetivos con rutinas diarias

Para establecer estas rutinas empieza por reservar 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Aprovecha este momento para hacer algo sencillo que te haga disfrutar y, lo más importante, que te ayude a conseguir tu objetivo. Puede que ya tengas una rutina establecida para empezar y acabar el día y que simplemente necesites modificar o añadir algún hábito para actuar en sincronía con lo que te motiva.



Por ejemplo, si quieres mantener tu bienestar general y mejorar tu rendimiento en el trabajo, quizá cada mañana bebas agua, medites unos minutos y te pongas las zapatillas para correr un poco o asistas a una de nuestras minisesiones de yoga desde casa. Por las noches, puede que te relajes durante unos minutos con tu música favorita mientras utilizas el rodillo de espuma, reflexionas sobre los aspectos positivos del día y te organizas para el día siguiente. Estos pequeños momentos para recargar energía pueden parecerte insignificantes al principio, pero con el tiempo te ayudarán a verlo todo con una actitud más positiva.



Tanto si vas a incorporar nuevos hábitos desde cero como si vas a modificar tu rutina actual, reflexiona sobre si lo que haces todos los días contribuye a lograr tus objetivos. Pregúntate si tu rutina te ayuda a sacar lo mejor de ti cada mañana y si por las noches tus hábitos te ayudan a relajarte y recargar energías.