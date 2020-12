Hemmeligheden bag en vellykket nulstilling

1. Find ind til dit "hvorfor".

"Atleter, som træner, selv når de ikke har lyst til det, gør det, fordi de er konstant motiverede for at flytte sig. De gør det, fordi de motiveres af et større mål", siger Detling. Uanset om du vil løfte tungere vægte, studere mere regelmæssigt, bruge mindre plastik eller snakke med dine bedsteforældre oftere, så spørg dig selv, hvorfor du har sat dig det mål. Vil du have mere energi? Være gladere? Mere til stedet i nuet? "Bliv ved med at spørge dig selv hvorfor, indtil du har fundet den grund, der er så dyb, at den rammer dig som en mavepuster", siger Detling. Tænk på den, når du har brug for et skub.



2. Vind samtalen.

Vi har alle sammen en indre monolog, der konstant giver os oplysninger, siger Detling, og ofte kæmper den imod os. Vi overvejer eksempelvis at skrive dagbog og hører så os selv sige, at det tager for lang tid, eller at vi ikke har noget interessant at skrive. Sig bevidst den stemme imod, siger Detling – gentag dit "hvorfor", og hvad du har forpligtet dig til – så bliver stemmen lavere og mindre overbevisende. "Det er som at spille en tenniskamp i hovedet", siger hun. "Din hjerne slår bolden over nettet og siger, 'jeg har ikke lyst til det'. Det er din opgave at slå den tilbage hver gang".



3. Giv dig selv en nedtælling.

For at komme i gang med det samme, bogstaveligt (komme ud af sengen og til yoga) eller figurativt (tilmelde dig det hold, som du har haft i tankerne), så tænk "3, 2, 1, i gang". At bruge en simpel nedtælling giver dig en følelse af kontrol, siger Detling, og det overbeviser din hjerne om, at du allerede har taget beslutningen om at handle. Brug det til små trin, "3, 2, 1, tag dine sneakers på", "3, 2, 1, åbn døren", "3, 2, 1, løb en tur i området" og så videre, i modsætning til "3, 2, 1, løb 10K". På den måde føles kommandoen overskuelig, og du opnår flere succeser, mens du gør det, hvilket opbygger selvtillid.



4. Få det til at føles lettere.

Når du virkelig kæmper for at komme tilbage til din gamle rutine, så find på en måde at få det til at føles mindre som en kamp. Hvis du eksempelvis har svært ved at komme i gang med at løfte vægte igen, så prøv at lytte til musik, som du holder af (i stedet for slet intet musik eller en app-kurateret playliste, som ikke siger dig noget). Det kan ifølge en ny undersøgelse distrahere din hjerne fra arbejdet og dermed få træningen til at føles mindre hård. (Undersøgelsen viste også, at hvis du lytter til sange, som du holder af, der har et tempo på omkring 165 slag per minut, kan det øge din styrke og udholdenhed, når du træner). Det svarer til at smøre et maskineri, siger Detling, og når det er lettere, kan det hjælpe dig med at gøre det igen.