CrossFit-atlet Logan Aldridge kan hjælpe enhver med at opbygge selvtillid

Det er meget sjældent, at en voldsom ulykke går hen og bliver et højdepunkt i ens liv. Men da den professionelle CrossFit- og Nike-atlet Logan Aldridge som 13-årig mistede sin venstre arm på en wakeboarding-båd, var det ikke bare "den bedste ting, der nogensinde var sket" for ham – det lagde også fundamentet for hans formål i livet: at hjælpe hvem som helst med at opbygge selvtillid. Han er medstifter af virksomheden All Things Adaptive, der sælger adaptivt udstyr, og træningsinstruktør ved Adaptive Training Academy, og for at sparke sæson 9 af Trained godt i gang mødes han med den nye vært Jaclyn Byrer for at fortælle om den mentale og fysiske rejse, der hjalp ham til at blive den tredjemest fitte enarmede mand på Jorden. Han fortæller også om de ord, hans mor sagde, som forandrede hans perspektiv, den fjollede humor, som gør, han altid har et smil på læben og om femsekundersreglen for at handle, som han sværger til. Uanset krop, evner eller sportsgren så kan hans indsigt og prøv-bare-indstilling hjælpe os med at gribe vores mål, et rep ad gangen.