Sådan finder du dit formål og bliver motiveret

En stærk følelse af at have et formål er også forbundet med bedre fysisk og mentalt helbred samt længere levetid. "Tænk på dit hvorfor som et styrende princip, som din personlige ledestjerne. Det er det, der styrer den retning, du bevæger dig i, og hvad du gør hver dag, og det burde ikke ændre sig, selv hvis din situation forandres", fortæller Nicole Detling, PhD, der er coach med fokus på præstation og forfatter til "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Det er uundgåeligt, at din situation vil ændre sig (lidt eller meget), og din reaktion i de øjeblikke afspejler, hvor stærk din forbindelse er til det, der driver dig.



Lad os sige, at du mister dit kontorjob. Hvis du bruger weekenderne på at bage cupcakes til venner og famillie, og det føltes meningsfuldt for dig, så kunne du benytte muligheden til at ændre retning. Frem for at ansøge om endnu et job med uendelige møder og e-mails kunne du gå til bageundervisning og søge et job som bager. Eller måske ødelægger et tordenvejr dine planer om at løbetræne. Da dit hvorfor er dit bånd til din far, som løb med dig, da du var lille, og hepper på dig til alle dine løb, så vil du måske bruge tiden til styrketræning for løbere i stuen.



"Det er formålet, der giver os drivkraften og motivationen til at springe ud af sengen om morgenen", siger Jim Afremow, PhD, der er sportspsykolog og forfatter til "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Uden et formål kan man føle sig isoleret og mangle motivation og retning". Det kan gøre det svært at bevæge sig fremad, uanset om man er jobsøgende eller kaster sig ud i et træningsprogram.