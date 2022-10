Nike Run Club-app. NRC

Nike Run Club-appen motiverer dig til at løbe regelmæssigt. Og så har vi endda også et fællesskab, så du kan lære nye mennesker at kende og nyde dine løbeture. Er du i starten af din løberejse? Vi hjælper dig. Har du brug for en coach, der kan hjælpe dig med at holde tempoet, eller en ven til at holde dig med selskab? Vi er der for dig. Vil du have os til at holde styr på statistikkerne, så du kan nyde omgivelserne? Intet problem. Selv hvis du ikke er i humør til en løbetur i dag, så har Nike Run Club wellnesstips til at hjælpe dig med at blive klar til i morgen. Du kan begynde når og hvor som helst – vi står klar.