Athlete’s Cookbook: “Lambchester City” med engelske fodboldkaptajn, Steph Houghton

Det siger måske sig selv: Manchester er ikke kendt for sin mexicanske mad. Det er ikke optimalt for stjernefodboldspiller Steph Houghton, anfører for Manchester City og England, som har en temmelig konstant trang til fajitas. Indtil videre har hendes hjemmelavede versioner været "okay", men Steph er aldrig tilfreds med "okay". Derfor får hun hjælp fra kok Kia Damon, der er vært på "Athlete’s Cookbook". Efter at have sat et par kameraer op, begynder de to at skære, marinere og sautere sammen – de 4800 kilometer hav imellem dem betyder ingenting. Snart snakker de om mormors bagning, Stephs første udtagelse til landsholdet, og hvordan man styrker en ny generation af piger gennem fodbold. Den store gevinst? Steph behøver aldrig at undvære fajitas igen.