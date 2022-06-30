Det bedste mentale sprog til performance-forbedring

Du har sikkert talt med dig selv under en træning, bevidst eller ubevidst. Der er den positive slags, hvor du opmuntrer dig selv og taler med dig selv mentalt: "Du kan godt!", eller: "Kom så!" Og så er der den negative slags: "Det føles så hårdt", eller "Jeg er virkelig dårlig til det her".

Som du nok kan regne ud, kan en positiv indre dialog føre til en bedre træningsoplevelse. Ifølge en metaanalyse publiceret i tidsskriftet Perspectives on Psychological Science er det ikke blot med til at styrke et sundere selvbillede, det kan også forbedre præstationer. At tale med sig selv, (især når det kombineres med visualisering og målsætning), kan ifølge en undersøgelse publiceret i tidsskriftet Sports Medicine booste atletisk udholdenhed, og det kan ifølge en undersøgelse publiceret i tidsskriftet Medicine & Science in Sports & Exercise også få din træning til at føles mindre hård. En undersøgelse i Clinical Psychological Science viser, at især benyttelse af et positivt sprog kan omsættes til mere energi og en lavere puls.

Der er imidlertid en hårfin balance mellem positiv og for positiv indre dialog. Det sidstnævnte kan faktisk have den modsatte effekt, fordi det føles mindre realistisk. "Hvis din hjerne ikke godtager dine positive påstande om dig selv, er det værre end slet ikke at sige noget positivt overhovedet", siger sportspsykolog Jonathan Fader, ph.d. og forfatter til Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. "Når du lover dig selv for meget og ikke leverer, mindsker du din gennemslagskraft eller din fornemmelse for, hvad du er i stand til".

Hvis du fx bruger en sætning som "Du kan godt!" for at motivere dig selv til at lave din allerførste kropshævning eller til at løfte 10 kg mere, end du nogensinde har gjort, men du ikke ... gennemfører det, så tænker du sandsynligvis mere på, hvad du ikke opnåede, end hvad du faktisk opnåede (måske nåede du halvt op i din kropshævning eller forbedrede din PR med 2 kg). Dette kan potentielt give dig lavere selvsikkerhed fremover, hvilket kan give dig mindre lyst til at prøve igen, siger Fader.

Desuden kan brugen af et overentusiastisk sprog frustrere dig endnu mere. "Når det, du siger, ikke er overbevisende, reagerer du sandsynligvis med negative følelser", siger Gloria Petruzzelli, ph.d. i psykologi og autoriseret sportspsykolog i atletikafdelingen ved Sacramento State. Det kan stoppe dig i at nå dine mål.