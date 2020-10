Det bedste mentale sprog til performance-forbedring

Som du nok kan regne ud, kan positiv tale med dig selv føre til en bedre træningsoplevelse. I følge en metaanalyse publiceret i tidsskriftet “Perspectives on Psychological Science” er det ikke blot med til at styrke et sundere selvbillede, det kan også forbedre præstationer. At tale med sig selv (især når det kombineres med visualisering og målsætning) kan ifølge en undersøgelse publiceret i tidsskriftet “Sports Medicine” booste atletisk udholdenhed, og det kan ifølge en undersøgelse publiceret i tidsskriftet “Medicine & Science in Sports & Exercise” også få din træning til at føles mindre hård. En undersøgelse i “Clinical Psychological Science” viser, at især benyttelse af medfølende tale kan omsættes til mere energi og en lavere hjertefrekvens.



Der er imidlertid en hårfin balance mellem positiv og alt for positiv tale til dig selv. Det sidste kan faktisk have den modsatte effekt, fordi det føles mindre realistisk. “Hvis din hjerne ikke accepterer dine positive udtalelser om dig selv, er det værre end slet ikke at sige noget positivt overhovedet”, siger sportspsykolog Jonathan Fader, ph.d, forfatter til “Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life”. ”Når du lover dig selv for meget og ikke leverer, formindsker du din egen gennemslagskraft eller din fornemmelse for, hvad du er i stand til”.