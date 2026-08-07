BEBE VIO

Bebe Vio kender ingen grænser. Hun redefinerede, hvad sejr betød, og blev verdens bedste kørestolsfægter. Nu er den italienske atlet en katalysator for forandring.

Sidst opdateret: 7. august 2026
4 minutters læsetid
Nike Athlete: Bebe Vio

Bebe Vio

Disciplin: Fægtning
Nationalitet: Italiensk
Født. 4. marts 1997

"Mit største oprør var at vende tilbage til fægtning. Folk sagde, at det ikke var muligt. Jeg troede aldrig på dem."


Som 3x europæisk mester, 4x verdensmester og 2x paralympisk mester er Bebe en markant personlighed, der advokerer for kropspositivitet og inklusion. Hendes stil afspejler hendes karakter på pisten: elegant, simpel og atletisk.

Tilpassede træninger

Deltag sammen med fitnesstræner Courtney Fearon i vores serie af træninger for hele kroppen, der passer til enhver person og krop. Ingen grænser, kun i Nike Training Club-appen. Scan QR-koden for at komme i gang.

Nike Athlete: Bebe Vio

Tilpassede træninger

Deltag sammen med fitnesstræner Courtney Fearon i vores serie af træninger for hele kroppen, der passer til enhver person og krop. Ingen grænser, kun i Nike Training Club-appen.

Mere Bebe

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    Bebe Vio Academy

    Bebe Vio Academy er stiftet af Bebe og administreret af foreningen art4sport og er et inkluderende program, der stræber efter at samle paralympisk og olympisk sport – drevet af Bebes vision om at skabe ligeværdighed gennem sport.

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    Nyt tilhørsforhold

    Bebe Vio har en vision om en forenet fremtid for sport – hvor alle slags atleter har samme muligheder på de største og vildeste scener. Find ud af, hvad Bebe har at sige om at skabe en lysere fremtid for alle.

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    Hvad arbejder du på?

    For at opnå det, som Bebe har opnået, kræver det, at man går ud over sportens verden. Se vores serie, der belyser, hvordan atleter i hele verden navigerer på deres rejser og skubber til grænserne for, hvad der er muligt.

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Nike Athlete: Bebe Vio

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