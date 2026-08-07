Nike Athlete: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio kender ingen grænser. Hun redefinerede, hvad sejr betød, og blev verdens bedste kørestolsfægter. Nu er den italienske atlet en katalysator for forandring.
Bebe Vio
Disciplin: Fægtning
Nationalitet: Italiensk
Født. 4. marts 1997
"Mit største oprør var at vende tilbage til fægtning. Folk sagde, at det ikke var muligt. Jeg troede aldrig på dem."
Som 3x europæisk mester, 4x verdensmester og 2x paralympisk mester er Bebe en markant personlighed, der advokerer for kropspositivitet og inklusion. Hendes stil afspejler hendes karakter på pisten: elegant, simpel og atletisk.
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Deltag sammen med fitnesstræner Courtney Fearon i vores serie af træninger for hele kroppen, der passer til enhver person og krop. Ingen grænser, kun i Nike Training Club-appen.
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