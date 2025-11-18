Sådan vælger du den rigtige sports-bh
Købeguide
Nike-sports-bh'er dækker mange forskellige behov for atleter. Tjek de mest populære.
En behagelig og støttende sports-bh kan gøre hele forskellen for din træning, og hvis du ved, hvordan du vælger en sports-bh, er du i stand til at finde den rigtige pasform for den style, der fungerer til din træning.
Der er svimlende mange sports-bh'er i verden, som er lavet med forskellige funktioner for at tage højde for anvendelsesniveauer og foretrukken fornemmelse. Nike tilbyder en række forskellige sports-bh-modeller:
- For en atlet med en jeg-er-her-for-at-vinde-mentalitet er Nike Swoosh-bh'en det bedste valg. Dens maksimale dækning støtter alle dine bevægelser.
- Ønsker du en bh med minimal dækning, skal du vælge Nike Indy, et superelegant, men støttende valg, der giver masser af frihed til at bøje og strække sig – og se godt ud.
- Søger du hverdagskomfort, skal du prøve den ultrabløde, glatte Nike Alate, som føles let og tætsluttende.
Husk på, at den rigtige sports-bh har en tætsiddende pasform, mens den samtidig giver plads til, at du kan bøje og strække dig og bevæge dig uhindret. En sports-bh, der ikke har den rigtige pasform, risikerer at gnave, ikke holde styr på det, den skal, eller føles snærende omkring dine ribben.
Brug denne guide for at få tips til at vælge en sports-bh.
Tilpas aktiviteten til påvirkningen fra din træning
Nike Swoosh, Indy og Alate fås alle i tre støtteniveauer. Husk på følgende oplysninger, når du vælge det rette støtteniveau til dine behov, hvilket kan variere i forhold til din træning.
Sports-bh'er med kraftig støtte
Træning med høj intensitet så som løb eller spring involverer hoppen og voldsommere bevægelser. Denne type træning kræver en sports-bh egnet til høj intensitet, som er designet til at støtte og fastholde dine bryster for at begrænse bevægelserne. Bh'er med kraftig støtte er perfekte til tennis, basketball og HIIT, idet de begrænser brystsmerter og eventuelle distraktioner.
Nike Dri-FIT-bh'er med kraftig støtte har brede stropper, sikre hægter bagpå og støttende skåle. Dette fokus på støtte afhjælper, at bh'en generer og gnaver.
Hvis du har større bryster, kan du vælge sports-bh'er med medium eller kraftig støtte, selv til træning med lav intensitet. Den ekstra støtte giver kompression og dækning, så du kan føle dig tilpas og støttet under din træning.
Sports-bh'er med medium støtte
Til træning med lettere intensitet kan du med fordel vælge en sports-bh med medium støtte. Træning med lettere intensitet kan omfatte cykling, boksning eller roning. Disse typer træning kræver stadig støtte i flere retninger samt kompression, men mindre end hvad en sports-bh med kraftig støtte giver.
Nike Dri-FIT-sports-bh'er med medium støtte er lavet af blødt og glat stof med tilstrækkelig støtte til at holde det hele på plads. Denne type bh er ideel til mindre skålstørrelser, selvom personer med større barm muligvis vil foretrække en sports-bh med medium støtte til træning med lav intensitet for at få ekstra støtte.
Shop Nike sports-bh'er med let støtte
Træning med lav intensitet som pilates, yoga eller vægtløftning involverer mindre bevægelse og mindre direkte kraftpåvirkning på kroppen. Her er en sports-bh med let støtte et godt valg.
Nike Dri-FIT-sports-bh'er med let støtte er letvægtige, behagelige og velegnede til hverdagsbrug, også selvom du ikke træner. Det bløde, åndbare stof strækker sig med dine bevægelser.
Find den rigtige bh-størrelse
Det er vigtigt for din komfort at finde den rigtige sport-bh-størrelse. Få mere at vide om, hvordan du måler din bh-størrelse.