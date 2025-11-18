En behagelig og støttende sports-bh kan gøre hele forskellen for din træning, og hvis du ved, hvordan du vælger en sports-bh, er du i stand til at finde den rigtige pasform for den style, der fungerer til din træning.

Der er svimlende mange sports-bh'er i verden, som er lavet med forskellige funktioner for at tage højde for anvendelsesniveauer og foretrukken fornemmelse. Nike tilbyder en række forskellige sports-bh-modeller:

For en atlet med en jeg-er-her-for-at-vinde-mentalitet er Nike Swoosh-bh'en det bedste valg. Dens maksimale dækning støtter alle dine bevægelser.

det bedste valg. Dens maksimale dækning støtter alle dine bevægelser. Ønsker du en bh med minimal dækning, skal du vælge Nike Indy , et superelegant, men støttende valg, der giver masser af frihed til at bøje og strække sig – og se godt ud.

, et superelegant, men støttende valg, der giver masser af frihed til at bøje og strække sig – og se godt ud. Søger du hverdagskomfort, skal du prøve den ultrabløde, glatte Nike Alate, som føles let og tætsluttende.

Husk på, at den rigtige sports-bh har en tætsiddende pasform, mens den samtidig giver plads til, at du kan bøje og strække dig og bevæge dig uhindret. En sports-bh, der ikke har den rigtige pasform, risikerer at gnave, ikke holde styr på det, den skal, eller føles snærende omkring dine ribben.

Brug denne guide for at få tips til at vælge en sports-bh.