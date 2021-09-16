Nyt tilhørsforhold

Du har fortalt, hvordan sport kan give unge mennesker tiltro. Hvad er det ved sport, der gør det, og hvad kan det lære os?

BEBE: Jeg synes, at det mest fantastiske ved sport er, at det kan skabe et fantastisk hold og en fantastisk gruppe af mennesker omkring dig. Dem, der starter med at være en del af dit hold, bliver på en måde en del af din familie. Og uanset om du er ung, gammel, uanset din alder, så er sport det bedste, der findes, fordi det kan skabe en rigtig familie omkring dig. Jeg plejede at være mere opmærksom på den yngre generation, fordi man ved at starte med dem, helt sikkert kan skabe en kulturændring. Sport er for alle.