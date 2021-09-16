Nyt tilhørsforhold: Bebe Vio
Atleter*
Det er en sommer med sport. Men kørestolsfægteren Bebe Vio ser ikke to begivenheder. Hun har en vision om én samlet, hvor alle slags atleter deler den største scene sammen.
Bebe Vios liv ændrede sig, da hun i en alder af 11 år blev ramt af meningitis. Men gennem sport fandt hun en platform, hvor hun kunne udtrykke sig selv og fik en stemme, der er med til at få verden til at ændre holdning til atleter overalt. Vi talte med Bebe om hendes vision for fremtiden, hvordan hun inspirerer generationen omkring hende, og hvordan sport ikke tilhører de få, men til alle udøvere.
Kan du fortælle os om den følelse, du havde, første gang du prøvede sport?
BEBE: Første gang, jeg var i en fægtesal, var fantastisk på grund af lydene fra våbnene, der ramte hinanden, duften af salen og lugten af sved. Og det var fantastisk at lytte til alle de råbende mennesker. Jeg fik gåsehud over det hele.
"Første gang, jeg var i en fægtesal, var fantastisk ... Jeg fik gåsehud over det hele".
– Bebe Vio
Du har fortalt, hvordan sport kan give unge mennesker tiltro. Hvad er det ved sport, der gør det, og hvad kan det lære os?
BEBE: Jeg synes, at det mest fantastiske ved sport er, at det kan skabe et fantastisk hold og en fantastisk gruppe af mennesker omkring dig. Dem, der starter med at være en del af dit hold, bliver på en måde en del af din familie. Og uanset om du er ung, gammel, uanset din alder, så er sport det bedste, der findes, fordi det kan skabe en rigtig familie omkring dig. Jeg plejede at være mere opmærksom på den yngre generation, fordi man ved at starte med dem, helt sikkert kan skabe en kulturændring. Sport er for alle.
"Uanset om du er ung, gammel, uanset din alder, så er sport det bedste, der findes, fordi det kan skabe en rigtig familie omkring dig".
– Bebe Vio
Spotlightet var mest på de sunde og raske atleter, og du har fuldstændig ændret det og inspireret en ny generation af atleter til at tro. Hvordan holder vi gang i det mindset?
BEBE: Da jeg var ung, begyndte jeg med stående fægtning, mens var jeg sund og rask. Da jeg var 13 år, begyndte jeg til paralympisk sport. Der fandt jeg på en måde en helt ny verden, men følelsen var den samme, og gruppen var sikkert endnu bedre. Så det betyder ikke noget, om du har et handicap eller ej. Det vigtigste er, at du kan skabe en fantastisk måde at være til på gennem sport, og det kan hjælpe dig rigtig meget.
"Jeg fandt på en måde en helt ny verden, men følelsen var den samme, og gruppen var sikkert endnu bedre".
– Bebe Vio
Hvad er det med sport, der forener os?
BEBE: Alle typer mennesker. Fordi sport er lavet af mennesker, er det lavet af atleter. Jeg tror, at det bedste er, at inden for især parasport har hver atlet en helt anden historie forud for, at vedkommende er en del af løbe- eller på fodboldholdet.
Jeg elsker at være en paraatlet, fordi jeg elsker den verden, jeg lever i, og jeg gerne vil kende alle historierne om enhver slags atlet.
"Jeg elsker at være en paraatlet, fordi jeg elsker den verden, jeg lever i, og jeg gerne vil kende alle historierne om enhver slags atlet".
– Bebe Vio
Instruktør: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone Fotograf: Dali Geralle @dali.ggallery Fotograf: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro