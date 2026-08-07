Nike-atlet: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcarez giver den hele armen for hvert point, og han spiller for at vinde med ubønhørlig kreativitet og ren positivitet.
Sidst opdateret: 7. august 2026
2 minutters læsetid
Carlos Alcaraz
Disciplin: Tennis
Nationalitet: Spansk
Født: 5. maj 2003
"Først skal du være et menneske, derefter en atlet."
Carlos er en generationsatlet med generationsværdier. Han er drevet af et mantra, som han har nedarvet fra sin bedstefar, og som følger ham, i alt han gør både på og uden for banen.
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