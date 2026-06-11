Nike-atlet: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Cindy Ngamba, som er et fyrtårn i boksning, slår ikke kun for medaljer. Som et stolt medlem af flygtningefællesskabet går hun ufortrødent efter sine drømme. Ikke kun for sin egen skyld, men for alle dem hun repræsenterer.
Sidst opdateret: 11. juni 2026
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Cindy Ngamba
Disciplin: Boksning
Land: Cameroun
Født: 7. september 1998
"Boksning er min familie, min bedste ven, min søskende, min partner. I ringen er du alene, du kan ikke gemme dig. Du bliver nødt til at være din egen coach."
Tvivlen fyrer op under Cindys ild. Hun slår tilbage på skeptikere og gør tvivlen til sin magt i ringen. Der, er det kun hende – hun kan ikke gemme sig, og hun giver den alt, hvad hun har, i hvert sekund af hver runde.
Olympic Refuge Foundation
Nike er drevet af en tro på sportens magt til at drive verden fremad og samarbejder med Olympic Refuge Foundation om at støtte fordrevne atleter.