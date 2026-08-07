Nike Athlete: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigsten er af en helt særlig støbning. Med utrolige præstationer fra han var helt ung er han blevet en fremtrædende skikkelse i sportsverdenen.
Sidst opdateret: 7. august 2026
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Jakob Ingebrigtsen
Disciplin: Mellem- og langdistanceløber
Nationalitet: Norsk
Født: 19. september 2000
"Hvis du skal være bedre end alle andre, så skal du opføre dig, som om du er bedre end alle andre."
Jakob og hans brødre, Henrik og Filip, er royale løbere. Jakob har knust rekorder og er rekordindehaver på 1500 m og susede forbi 3218 m på under 8 minutter – en præstation, som kun én anden i verden har opnået.
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