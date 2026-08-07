Nike-atlet: India Sardjoe

India Sardjoe
I 2022 var året, hvor B-Girl India for evigt omdefinerede breaking. På blot 6 måneder ændrede B-Girl India sporten ved at vinde de hollandske, europæiske og verdensmesterskaberne i en alder af kun 15 år. Og det var bare begyndelsen.
Sidst opdateret: 7. august 2026
2 minutters læsetid
India Sardjoe
Disciplin: Breaking
Nationalitet: Hollandsk
Født: 19/05/2006
"Jeg vinder for at udvikle mig. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere nedture og højdepunkter. Det hårde arbejde betaler sig".
Det er mod, der kendetegner hver eneste af Indias vendinger, drejende og rullende bevægelser. Allerede i en ung alder måtte hun lære at stå fast som den eneste pige på et fodboldhold kun med drenge, og den frygtløshed lever stadig i hende. Det er på egen risiko, hvis du tester hendes færdigheder.
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