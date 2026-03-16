Was ist der Unterschied zwischen Schuhen zum Laufen und Walken?

Laufschuhe und Walking-Schuhe: Was ist der Unterschied?
Leitfaden zur Kaufentscheidung
Walking- oder Laufschuhe: Sind sie das gleiche? Erfahre die wichtigsten Unterschiede in Bezug auf Dämpfung, Flexibilität und Design, um den richtigen Schuh zum Walken oder Laufen zu wählen.
Wichtigste Punkte auf einen Blick:
- Laufschuhe sind für höhere Belastungen und Vorwärtsbewegung konzipiert.
- Walking-Schuhe legen Wert auf Stabilität, Strapazierfähigkeit und ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse bis zu den Zehen.
- Laufschuhe können zum Gehen geeignet sein, aber Walking-Schuhe sind oft nicht ideal zum Laufen.
- Die richtige Wahl hängt von der Aufprallstärke, dem Tempo und der Dauer ab, die du auf den Beinen bist.
Walking und Laufen haben ähnliche Bewegungsabläufe, sodass man leicht annehmen könnte, sie seien identisch. Es gibt jedoch wichtige Unterschiede, die sich auf den Tragekomfort, die Leistung und sogar das Verletzungsrisiko auswirken können. Die meisten Walking-Schuhe sind nicht zum Laufen geeignet. Andersherum sind Laufschuhe für das Walking zwar nicht optimal, aber akzeptabel.
Der Unterschied zwischen Laufschuhen und Walking-Schuhen liegt in dem Aufprall, der Dämpfung, der Flexibilität und dem Vortrieb. Laufschuhe sind für höhere Aufprallkräfte und Vorwärtsbewegung ausgelegt, während Walking-Schuhe für kontrollierte Bewegungen von der Ferse bis zu den Zehen und lange Zeiträume auf den Füßen konzipiert sind.
Kann ich fürs Walking und zum Laufen dieselben Schuhe tragen?
Wenn du jeden Tag zu Fuß gehst, um fit zu bleiben, zur Arbeit zu kommen oder Besorgungen zu machen, können Laufschuhe das Richtige für dich sein, da sie in der Regel mehr Dämpfung bieten und Stöße besser abfangen. Wenn du jedoch die meiste Zeit stehst oder viele Stunden langsam gehst, kann sich die festere Plattform eines Walking-Schuhs stabiler anfühlen.
Walking- oder Laufschuhe?
Es wird zwischen Walking- und Laufschuhen unterschieden, weil die beiden Bewegungsarten grundlegend anders sind.
Grundsätzlich ist der jeweilige Laufstil unterschiedlich. Beim Laufen gibt es immer einen Punkt in der Bewegung, an dem beide Füße in der Luft sind. Beim Walken hingegen befindet sich immer ein Fuß auf dem Boden. (Dasselbe gilt fürs Race Walking.)
Außerdem ist das Gewicht beim Walken und beim Laufen unterschiedlich verteilt. Läufer:innen bewegen bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache ihres Körpergewichts, während beim Walken deutlich geringere Schwerkräfte wirken.
Laufexpert:innen von Nike sind deshalb der Ansicht, dass Laufschuhe zwar gut zum Walking geeignet sind, doch nicht alles Walking-Schuhe die Eigenschaften haben, die man fürs Laufen benötigt.
Was ist der Unterschied zwischen Walking- und Laufschuhen?
Der Unterschied liegt im Design, das auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Folgendes kannst du je nach Sportart von den einzelnen Hauptelementen deines Schuhs erwarten:
Dämpfung
Die Dämpfung ist die Dicke der Mittelsohle des Schuhs. Sie soll den Aufprall abfedern und die Belastung für den Körper verringern.
Laufschuhe
Läufer:innen bewegen bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache ihres Körpergewichts, weshalb Laufschuhe eine dickere, reaktionsfreudigere Mittelsohle benötigen. Laufschuhe verfügen in der Regel über eine dickere Mittelsohle und optimierte Schaumstoffverbindungen, um wiederholten hohen Aufprallbelastungen standzuhalten.
Walking-Schuhe
Beim Walken ist immer ein Fuß am Boden – deshalb braucht ein Walking-Schuh weniger Dämpfung als ein Laufschuh. Dadurch kann Gewicht eingespart werden, so dass du mit einem Walking-Schuh schneller oder mit weniger Widerstand gehen kannst. Walking-Schuhe verwenden oft eine festere Mittelsohle, die eine kontrollierte Vorwärtsbewegung unterstützt und weniger auf Rückfederung ausgelegt ist.
Fersenerweiterung und -höhe
Eine ausgestellte Ferse erkennst du, wenn du einen Schuh von der Seite betrachtest: Sie ragt an der Unterseite und der Rückseite des Schuhs leicht hervor. Die Fersenhöhe gibt an, wie hoch der Schuh hinten ist. Ein höherer Schuh bietet in der Regel mehr Dämpfung und eine reaktionsfreudigere Performance.
Laufschuhe
Läufer:innen bewegen bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache ihres Körpergewichts, weshalb Laufschuhe eine dickere, reaktionsfreudigere Mittelsohle benötigen. Laufschuhe verfügen in der Regel über eine dickere Mittelsohle und optimierte Schaumstoffverbindungen, um wiederholten hohen Aufprallbelastungen standzuhalten.
Walking-Schuhe
Beim Walken ist immer ein Fuß am Boden – deshalb braucht ein Walking-Schuh weniger Dämpfung als ein Laufschuh. Dadurch kann Gewicht eingespart werden, so dass du mit einem Walking-Schuh schneller oder mit weniger Widerstand gehen kannst. Walking-Schuhe verwenden oft eine festere Mittelsohle, die eine kontrollierte Vorwärtsbewegung unterstützt und weniger auf Rückfederung ausgelegt ist.
Flexibilität
Laufschuhe
Läufer:innen bewegen bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache ihres Körpergewichts, weshalb Laufschuhe eine dickere, reaktionsfreudigere Mittelsohle benötigen. Laufschuhe verfügen in der Regel über eine dickere Mittelsohle und optimierte Schaumstoffverbindungen, um wiederholten hohen Aufprallbelastungen standzuhalten.
Walking-Schuhe
Beim Walken ist immer ein Fuß am Boden – deshalb braucht ein Walking-Schuh weniger Dämpfung als ein Laufschuh. Dadurch kann Gewicht eingespart werden, so dass du mit einem Walking-Schuh schneller oder mit weniger Widerstand gehen kannst. Walking-Schuhe verwenden oft eine festere Mittelsohle, die eine kontrollierte Vorwärtsbewegung unterstützt und weniger auf Rückfederung ausgelegt ist.
Reaktionsfreudigkeit
Reaktionsfreudigkeit ist das federnde Gefühl, das du beim Gehen oder Laufen in Schuhen hast. Eine gute Reaktionsfreudigkeit hilft dir dabei, dich schneller zu bewegen.
Laufschuhe
Läufer:innen bewegen bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache ihres Körpergewichts, weshalb Laufschuhe eine dickere, reaktionsfreudigere Mittelsohle benötigen. Laufschuhe verfügen in der Regel über eine dickere Mittelsohle und optimierte Schaumstoffverbindungen, um wiederholten hohen Aufprallbelastungen standzuhalten.
Walking-Schuhe
Beim Walken ist immer ein Fuß am Boden – deshalb braucht ein Walking-Schuh weniger Dämpfung als ein Laufschuh. Dadurch kann Gewicht eingespart werden, so dass du mit einem Walking-Schuh schneller oder mit weniger Widerstand gehen kannst. Walking-Schuhe verwenden oft eine festere Mittelsohle, die eine kontrollierte Vorwärtsbewegung unterstützt und weniger auf Rückfederung ausgelegt ist.
Laufschuhe oder Walking-Schuhe auf Reisen?
Auf Reisen sind Komfort und Vielseitigkeit am wichtigsten. Laufschuhe sind oft die bessere Wahl für Reisetage mit langen Wegen am Flughafen, beim Sightseeing oder auf unterschiedlichstem Untergrund, da sie mehr Dämpfung bieten. Walking-Schuhe können sich bei langsamen Stadtspaziergänge stabiler anfühlen, aber ihnen fehlt in der Regel die Vielseitigkeit eines gut gedämpften Laufschuhs.
Welchen Schuh solltest du wählen?
Die Wahl zwischen Laufschuhen und Walking-Schuhen hängt davon ab, wie viel Aufprall deine Aktivität mit sich bringt, wie schnell du dich bewegst und wie lange du auf den Beinen bist. Die Entscheidung ist nicht immer klar. Diese Optionen sind am besten in Situationen, in denen du dir unsicher bist:
- Überwiegend Gehen → Walking-Schuhe
- Eine Mischung aus Gehen und Laufen → Laufschuhe
- Lange Strecken oder schnelleres Gehen → Laufschuhe
- Langes Stehen → Walking-Schuhe
Nike Laufschuhe
Pegasus
Der Pegasus ist ein reaktionsschneller Sportschuh für den Alltag mit strapazierfähiger Dämpfung und bequemer Passform.
Structure
Der Structure ist ein Stabilitätsschuh, der sich ideal für das tägliche Training eignet. Er kann Überpronation mit seinen Seiten aus Schaumstoff korrigieren und sorgt für ein reaktionsfreudiges Tragegefühl.
Alphafly
Der Alphafly ist für Geschwindigkeit über lange Strecken ausgelegt und damit ideal für alle, die einen Halbmarathon oder Marathon laufen. Seine ZoomX-Mittelsohle und -Außensohle sorgen für geschmeidiges Abrollen und Reaktionsfreudigkeit.
Vomero
Der Vomero ist dank seiner weichen Dämpfung ein guter Hybridschuh fürs Gehen und Laufen.
Nike Walking-Schuhe
Motiva
Der Motiva verfügt über eine gebogene Sohle und durchgehende Dämpfung für ein geschmeidiges Laufgefühl bei unterschiedlichen Aktivitäten und Geschwindigkeiten. Er bietet viel Platz für Vorfuß, Fußgewölbe und Zehen für ein bequemes Tragegefühl sowie eine Comfortgroove-Außensohle für maximale Aufpralldämpfung.
Nutzen sich Laufschuhe schneller ab, wenn man sie auch zum Gehen nutzt?
Das Gehen in Laufschuhen trägt im Laufe der Zeit zur Abnutzung der Mittelsohle bei, doch es erzeugt im Allgemeinen weniger Aufprallkraft als das Laufen. Daher halten Laufschuhe in der Regel länger, wenn sie hauptsächlich zum Gehen verwendet werden. Allerdings kann sich die Dämpfung bei täglichem Gebrauch allmählich verdichten, weshalb ein rechtzeitiger Austausch für Komfort und Halt wichtig ist.
Häufig gestellte Fragen
Sollte man unterschiedliche Schuhe zum Gehen und Laufen kaufen?
Wenn du regelmäßig mehrmals pro Woche läufst, ist es am besten, spezielle Laufschuhe für das Training und separate Schuhe zum Gehen oder für die Freizeit zu verwenden. Dies bewahrt die Dämpfungsleistung und verlängert die Lebensdauer des Schuhs. Wenn du nur gelegentlich joggst oder lockeres Laufen mit Gehen kombinierst, kann ein vielseitiger Laufschuh ausreichen.
Sind Walking-Schuhe und Laufschuhe gleich?
Walking-Schuhe und Laufschuhe sind nicht gleich. Beide Arten sind für bestimmte Bewegungen konzipiert, um dich bei jedem Schritt optimal zu unterstützen.
„Gehen ist eine kontrollierte Bewegung von der Ferse bis zu den Zehen, bei der ein Fuß immer am Boden ist. Laufen bedeutet einen höheren Aufprall für den Fußballen, eine schnellere Belastung und einen kurzen Moment, in dem beide Füße vom Boden abheben“, sagt Melissa Lockwood, D.P.M., eine Podologin bei Heartland Foot and Ankle Associates in Bloomington, Illinois.
Daher benötigen Laufschuhe mehr Aufpralldämpfung und Reaktionsfähigkeit, während Walking-Schuhe in der Regel fester und flexibler im Vorfußbereich sind.
Warum brauchen Läufer:innen eine dickere Mittelsohle?
Beim Laufen absorbiert der Körper bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache seines Gewichts, erklärt Lockwood. „Diese wiederholten Stöße summieren sich über mehrere Kilometer hinweg schnell“, sagt sie. Eine dickere Mittelsohle hilft, diese Kräfte zu verteilen und reduziert die Belastung der Füße, Knöchel, Knie, Hüfte und des unteren Rückens. „Es geht weniger um ‚Weichheit‘ als vielmehr um eine kontrollierte Dämpfung, die die Gelenke langfristig schützt“, sagt Lockwood.
Kann man Laufschuhe zum Gehen verwenden?
Die meisten Menschen können problemlos in Laufschuhen gehen. „Laufschuhe bieten in der Regel mehr Dämpfung und Halt als Walking-Schuhe, wodurch sie gut geeignet – und oft sehr bequem – sind zum Gehen, im Alltag oder auf Reisen“, sagt Lockwood.
Warum sind Walking-Schuhe nicht gut zum Laufen geeignet?
Walking-Schuhe haben in der Regel nicht genügend Dämpfung und Stabilität, um den höheren Aufprallkräften beim Laufen standzuhalten. „Im Laufe der Zeit kann dies das Risiko von Überlastungsverletzungen wie Plantarfasziitis, Stressfrakturen, Schienbeinkantensyndrom oder Gelenkschmerzen erhöhen“, sagt Lockwood. „Walking-Schuhe sind nicht dafür ausgelegt, Stöße auf Laufniveau zu absorbieren, insbesondere nicht über mehrere Kilometer hinweg.“ Selbst kurze Läufe in Walking-Schuhen können sich instabil anfühlen, da sie nicht für die höhere Belastung und den Vortrieb des Vorfußes beim Laufen gemacht sind.