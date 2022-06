Die besten Geschenkideen von Nike

Bei Schuhen und Kleidung für Kinder hat der Tragekomfort oberste Priorität. Sind die Sachen nicht bequem, werden sie nicht getragen. Tragekomfort muss aber selbst bei den Kleinen keine Einbußen in puncto Style bedeuten.



Wenn Sneaker auf deiner Liste stehen, suche nach Optionen für zusätzliche Dämpfung und flexible Materialien. Da die Füße eines Kindes innerhalb von 2 bis 4 Monaten um bis zu einer halben Größe wachsen können, sollten es Schuhe sein, die ein wenig mitwachsen. Kinder fühlen sich auch wohler, wenn sie etwas Spielraum für ihre Zehen haben. All das bieten Schuhe von Nike. Dank toller Farbakzente können die Kids beim Laufen, Springen und Spielen ein bisschen von ihrer Persönlichkeit zeigen.



Wie bei den Schuhen muss auch die Kleidung für Kinder bequem sein. Sie bevorzugen weichere Texturen und Kleidungsstücke, in denen sie sich wohlfühlen können. Fleece ist ein großartiges Lieblingsmaterial, selbst bei Sportbekleidung. Es ist warm, leicht zu reinigen und eignet sich für unkomplizierte Lagenlooks. Wähle einen Pullover oder einen Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und großzügiger Kängurutasche, und schon hast du alles, was ein Lieblingskleidungsstück bieten muss.



Wenn du etwas für ein Kind suchst, das gerade seine sportliche Seite entdeckt, dann sind wahrscheinlich Schuhe geeignet, die sowohl beim Sport als auch in der Freizeit zum Einsatz kommen können. Schuhe mit Gummisohle bieten zusätzliche Traktion und atmungsaktives Mesh hält die Füße angenehm kühl. Und Schuhe mit verstellbarem Riemen sorgen für sicheren Halt, wenn sie auf dem Basketball-Court dribbeln, über das Feld laufen oder auf dem Spielplatz herumklettern.