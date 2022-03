Was du im Fitnessstudio tragen solltest

Ein gut sitzender Sport-BH kann insbesondere bei hochintensiven Workouts übermäßige Bewegungen der Brust verhindern.

Achte beim Anprobieren der BHs auf Tragekomfort, Halt und atmungsaktive Stoffe. Ein Sport-BH, der gut sitzt, minimiert die Brustbewegungen beim Springen oder Laufen und lenkt dich nicht von deinem Workout ab.

Welchen Sport-BH du wählen solltest, hängt von deiner Brustgröße und der jeweils geplanten Sportart ab. Für kleinere Brüste (Körbchengröße A bis B) empfehlen sich in der Regel Kompressions-BHs ohne separate Körbchen, bei denen die Brust an den Brustkorb gedrückt wird, damit sie nicht so stark auf und ab hüpft. Kompressions-BHs eignen sich im Allgemeinen gut für Workouts mit geringer und mittlerer Intensität.

Wenn du größere Brüste hast, eignet sich für dich ein Sport-BH mit vorgeformten, unterteilten Körbchen und starkem Halt. Wähle einen BH mit breiteren Trägern, damit das Gewicht gleichmäßig verteilt werden kann. Quillt die Brust oben oder an den Seiten hervor, brauchst du höchstwahrscheinlich einen größeren BH.

Behalte im Hinterkopf, dass du deinen Sport-BH nach dem schweißtreibenden Workout bestimmt schnell ausziehen und in die Wäsche werfen möchtest. Möchtest du einen BH, der sich über den Kopf ziehen lässt oder der am Rücken verschlossen wird bzw. vorne einen Reißverschluss hat? Wenn du größere Brüste hast, solltest du über einen BH mit Haken- oder Reißverschluss nachdenken, da du ihn dann leichter an- und ausziehen kannst.