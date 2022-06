Was ist Power Walking?

Bevor es losgeht, empfiehlt Miller, dass du dir ein paar Minuten Zeit zum Aufwärmen deiner Muskeln nimmst.

"Da Power Walking für deinen Körper sehr viel anstrengender ist als normales Gehen, solltest du zunächst deine Waden, Leisten, Wirbelsäule (das heißt, die Wirbelsäulenstreckmuskeln) und Gesäßmuskeln dehnen, um sie zu lockern, deinen Bewegungsradius zu erweitern und Verletzungen vorzubeugen.

Setze bei deinem ersten Schritt zuerst die Ferse auf und drücke dich dann mit den Zehen vom Boden ab, während du mit dem anderen Fuß den nächsten Schritt machst. Laut Zeleck soll ein Fuß immer Kontakt mit dem Boden haben.

Dabei sollte dein Kopf gerade und dein Kinn parallel zum Boden sein. "Winkle deine Arme zu 90 Grad an und lass sie leicht am Körper entlang streifen, während du sie beim Walken nach oben und nach hinten schwingen lässt und deine Hände dabei zu einer entspannten Faust schließt", erklärt Zeleck.

Die Bewegung kommt dabei auch aus den Bauchmuskeln, was laut Miller zu einer guten Haltung beiträgt. "Eine Krümmung in deinem Rücken und in den Schultern schiebt nicht nur dein Becken nach vorne, wodurch das Laufen ineffizient wird, sondern kann auch langfristige einseitige Belastungen mit sich bringen", erklärt sie.

Das Ziel ist, dass dein Becken beim Walking eine neutrale Position einnimmt (bei der die Hüften weder nach vorne noch nach hinten gekippt sind). Durch eine Krümmung in deinem Rücken und in den Schultern kippt dein Becken nach vorne, auch bekannt als vordere Beckenkippung, wodurch Schmerzen in den Hüften, den Knien und im unteren Rücken entstehen können. Eine Haltung, bei der das Steißbein zu weit nach hinten gekippt ist, wie es bei einer hinteren Beckenkippung der Fall ist, kann zu Ischias führen. Beide Fehlhaltungen können zu ineffizienten Bewegungsabläufen beim Gehen bzw. Walken und zu langfristigen einseitigen Belastungen führen.

Schau dir jetzt einige der größten Vorteile eines Power-Walking-Workouts an.