Die besten Nike Sport-BHs in großen Größen

Du kannst dir einen guten Sport-BH als Grundlage deiner Fitnessroutine vorstellen. Mit einem Sport-BH, der sich gut und richtig anfühlt, gewinnst du an Sicherheit und bist bereit für jedes Workout. Nike Sport-BHs gibt es mit leichtem, mittlerem und starkem Halt und in Größen von XS (Körbchengrößen A bis C) bis 3X (Körbchengrößen F bis G).

Woher weißt du, welche Stile und welcher Halt für dich am besten ist, wenn du nach einem neuen Sport-BH in einer großen Größe suchst?

(Verwandter Artikel: Die besten Nike Sport-BHs mit starkem Halt, die du unbedingt ausprobieren solltest)