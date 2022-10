Nike Mateřská kolekce

Běhy s průvodcem jsme vytvořili tak, aby ses během těhotenství mohla hýbat, jak si sama vybereš. Jestli ti to vyhovuje, můžeš klidně chodit. Ve spolupráci s experty na těhotenství a období po porodu přinášíme tipy, jak se hýbat, a příběhy o matkách. Máš na to – a my ti pomůžeme.