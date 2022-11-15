Skutečné řešení stresu a plodnosti
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Snahy otěhotnět můžou být opravdu stresující, když se to nepodaří hned. Přečti si, jak o sebe v takové chvíli pečovat.
- Studie dokázaly, že stres může mít negativní dopad na plodnost, což může přerůst v začarovaný kruh, protože ženu může stresovat právě to, že nemůže otěhotnět.
- Když se budeš soustředit na postupy péče o sebe, které ti opravdu vyhovují, může ti to pomoct tuhle úzkost ovládnout.
- Zavolej kamarádce – ale musíš mít jistotu, že je to ta pravá. Rozhovor s někým, kdo zná tvoji situaci nebo se do ní dokáže vcítit, může znamenat obrovský rozdíl.
Čti dál a zjisti o tom víc…
*Tenhle obsah má informovat a inspirovat, ale není určený k diagnostice, léčbě nebo poskytování konkrétních lékařských rad. Vždycky se poraď se svým lékařem, jak zůstat zdravá a vyhnout se riziku před těhotenstvím, během něj i po něm.
Pokud ses většinu života snažila neotěhotnět, může pro tebe znamenat šok, když se to najednou nedaří, i když už na to jsi připravená. Počáteční šok může přerůst ve stres a úzkost, když ubíhají měsíce a ty pořád ne a ne otěhotnět. A co je nejhorší? Všichni ti opakují, že stres plodnosti škodí. Jak z téhle nesmírně stresující situace vybruslit… bez stresu?
„Každého člověka mimořádně stresuje, když se mu vytoužený sen vzdaluje,“ vysvětluje psycholožka Lucy Hutnerová z New Yorku, hlavní editorka Textbook of Women’s Reproductive Mental Health. Kromě toho „situace, kdy máme pocit zodpovědnosti za výsledek, který nemůžeme úplně ovlivnit, je zaručeným receptem na stres.“ Musíš si přiznat jedno: Určitá míra stresu je zcela přirozená. To ale neznamená, že neexistuje způsob, jak ho zvládnout. Podívej se na názory expertů, jak velkým faktorem stres pro plodnost skutečně je – a na techniky, jak ho snížit.
Seznam se s tím, jak stres ovlivňuje plodnost.
Nikdy nikomu nepomůže, když mu ostatní doporučují, aby se uklidnil a že se všechno nějak vyřeší. Přesto je důležité pochopit, jak stres ovlivňuje plodnost. V článku z roku 2018, který vyšel v časopise Dialogues in Clinical Neuroscience, vědci popsali, že snížení stresu může skutečně zvýšit úspěšnost otěhotnění. „Studie prokázaly obrovský vliv psychicky podpůrných činností na úspěšnost otěhotnění,“ říká spoluautorka studie Alice Domarová, PhD, vedoucí terapeutka zaměřující se na soucit (může být takových lidí víc?) ve společnosti Inception Fertility a docentka porodnictví, gynekologie a reprodukční biologie na Harvard Medical School v Bostonu. Během desetiletého výzkumu Domarová zjistila, že pokud se ženy, které bojují s neplodností, účastní kognitivně-behaviorální terapie a činností zaměřených na mysl i tělo (například meditace), mají dvakrát až třikrát větší pravděpodobnost, že otěhotní, než ženy, které se takové terapie neúčastní.
Změň svůj vnitřní dialog.
Domarová dál vysvětluje, že pro pacientky s neplodností je často nejúčinnější strategií technika zvládání stresu známá jako kognitivní restrukturalizace. Jestli se pořád točíš v kruhu negativních myšlenek („Za svoji neplodnost můžu jenom já.“), musíš tenhle vnitřní narativ změnit, navrhuje Domarová. „Pokud například žena tvrdí, že nikdy nebude mít dítě, zeptala bych se jí, proč teda jde na umělé oplodnění a utrácí za to tolik peněz,“ říká Domarová. „Taková žena zcela evidentně v úspěch doufá. Místo toho, aby sis říkala, že nikdy nebudeš mít děti, řekni si radši: ‚Dělám, co je v mých silách, abych dítě měla‘.“ Nebo zkus techniku vděčnosti: „Jsem vděčná za to, že se cítím připravená být matkou, a nezáleží na tom, kdy a jak se to stane.“
Zjisti, co tě uvolní.
„Vadí ti perličkové koupele? Žádný strach. Rituály péče o sebe nefungují u každého stejně,“ vysvětluje doktorka Natalie Crawfordová, lékařka zabývající se léčbou neplodnosti a spoluzakladatelka společnosti Fora Fertility v texaském Austinu. Důležité je věnovat tomu čas. „Příkladem je třeba akupunktura. Ta by měla pomáhat se snížením stresu, a proto může podle některých studií plodnosti prospívat. Reakce na ní byly ale úplně stejné jako při takzvané falešné akupunktuře, která je prakticky stejná, jenom se jehly aplikují náhodně. Obě tyhle techniky jsou ale lepší než nic.“ Jinými slovy, nejvíc asi pomáhá právě útěk od každodenního života a soustředění se na sebe. Zkus psaní deníku, cvičení, čtení nebo jiný koníček. Bez ohledu na to, pro co se rozhodneš, měla bys tomu věnovat denně alespoň 30 minut, jak doporučuje Crawfordová.
Svěř se kamarádce, která tě chápe a dokáže se vcítit do toho, co prožíváš.
Představ si situaci, že ti švagrová oznámí svoje třetí těhotenství, ale tobě se pořád nedaří otěhotnět poprvé. Potřebuješ u sebe někoho, kdo pochopí, proč tě taková zdánlivě radostná zpráva rozbrečela, a nebude ti tvrdit, že to nemáš řešit. „Tví nejlepší přátelé nebo nejbližší členové rodiny nemusí být v takové chvíli nejvhodnější osobou, která ti s tím pomůže,“ vysvětluje Hutnerová. „Můžeš mít kamarádky, které to myslí dobře, ale pak tyhle kamarádky otěhotní a to se těžko zvládá.“ Hledej oporu u těch, kteří ti nabídnou pochopení a nebudou tě nijak hodnotit. Crawfordová dodává, že pokud nenajdeš správnou oporu v rámci svých nejbližších nebo za pomoci podobně uvažujících komunit na internetu (a, upřímně, i když ji najdeš), můžeš popřemýšlet o terapii.
Zapracuj na napojení na svoje tělo.
Od močení na ovulační testy přes kontrolu teploty až po sledování každičkého nepatrného příznaku… „Když se snažíš otěhotnět, nejde uniknout neustálé interakci se svým tělem,“ říká Hutnerová. „Když naše tělo nedělá to, co po něm chceme, můžeme cítit bolest a zmatek. Svoje pacientky povzbuzuju, aby dělaly všechno, co je v jejich silách, a pokračovaly v pozitivním přístupu ke svému tělu.“ Může to vypadat tak, že budeš pokračovat ve svém stávajícím cvičení, vyzkoušíš nový druh fyzické aktivity, zajdeš si na masáž, pokud ti to peníze dovolí, nebo vyzkoušíš meditace sledující tělo.
Klíčem je najít způsob, jak uctívat a podporovat svoje tělo v tom, co v danou chvíli potřebuje. Koneckonců, nemusí být jenom tvoje napořád.
Text: Jihan Myersová
Foto: Vivian Kimová
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