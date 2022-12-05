Proč bys podle odborníků měla zkusit prenatální jógu

Představuje těhotenská jóga cvičení, na které jsi čekala?
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Nezáleží na tom, jestli máš doma na každý den v týdnu jinou podložku na cvičení, nebo jestli jsi za svůj život neudělala jediný pozdrav slunci, pár minut těhotenské jógy ti může ohromně prospět.
- Cvičení těhotenské jógy pro tebe může mít spoustu fyzických přínosů, jako je zdravé pánevní dno nebo úleva od bolesti…
- … a i těch psychických, jako je posílení důležitého propojení těla s myslí nebo to, že si najdeš svou podpůrnou komunitu.
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*Tenhle obsah má informovat a inspirovat, ale není určený k diagnostice, léčbě nebo poskytování konkrétních lékařských rad. Vždycky se poraď se svým lékařem, jak zůstat zdravá a vyhnout se riziku před těhotenstvím, během něj i po něm.
Napadne tě při slovech „cvičení v těhotenství“ okamžitě právě „těhotenská jóga“? Je to úplně normální. Jóga je cvičení o nízké zátěži, je univerzální a snadno se dá přizpůsobit tělu během těhotenství. A navíc spousta fitness studií nabízí těhotenskou jógu jako svou jedinou možnost cvičení pro těhotné.
„Těhotenská jóga může být opravdu účinnou formou jemného cvičení,“ vysvětluje Dena Zimbelová, instruktorka jógy z Portlandu v Oregonu, která dřív pracovala jako porodní asistentka a dnes je součástí poradního výboru programu Nike (M)ateřstvím v pohybu. „Samozřejmě, jóga je typ fyzické aktivity, která je skvělá za každých okolností,“ říká. Kromě toho taky podporuje propojení mysli a těla, které je zásadní, když v tobě vyrůstá nový život (což je úplná pohoda, že?). „Během těhotenství je poměrně těžké cítit souznění se svým měnícím se tělem. A jóga nabízí způsob, jak se můžeme zklidnit, jak s ním můžeme znovu najít spojení,“ vysvětluje Zimbelová.
Hlavně pokud jsi jógu nikdy předtím nedělala (a vlastně i když jsi ji dělala), můžeš mít z těhotenského cvičení obavy. A pokud tě nikdy ~jógové záležitosti~ úplně nezajímaly nebo sis radši dávala pořádně do těla, než abys prodýchavala jeho jednotlivé části, nemusí být tahle jemnější forma cvičení pro tebe úplně zajímavá. Nicméně čas strávený na podložce ti může opravdu pomoct (pokud tě v tom tvoje drahá polovička podpoří) a taky ho můžeš využít naplno.
1. Zabojuj s některými otravnými příznaky.
„Těhotenství přináší hodně fyzického nepohodlí,“ říká Zimbelová. Ať už je to bolest zad, bolesti děložních vazů, nebo oteklá zápěstí, chodidla a kotníky (jak sexy). Průzkum zmiňuje, že těhotenská jóga může od některých z těchhle bolestí a trápení pomoct. Když se na ně během několika minut denně zaměříš v určitých pozicích, může ti to přinést úlevu. „Jen si dej pozor na přílišné protahování,“ říká Zimbelová, která doporučuje držet se přibližně v polovině maximálního rozsahu pohybu, protože různé hormonální a další změny těla během těhotenství můžou způsobit snadnější poranění nebo přetížení kloubů.
A přestože by ti těhotenská jóga měla pomoct, třeba zrovna tobě prostě nesedí. „Určitý pohyb je příjemnější určitým lidem,“ říká doktorka Laurel Proulxová, Ph.D., fyzioterapeutka, která se zaměřuje na pánevní zdraví z Colorada, zakladatelka FEM Physical Therapy a členka poradního výboru Nike (M)ateřstvím v pohybu. Pokud tě to prostě nebaví nebo je ti při józe nebo po ní hůř, je v pořádku, když řekneš pozdravům slunci sbohem.
2. Zmírni své těhotenské úzkosti.
Zimbelová říká, že jóga posiluje propojení těla a mysli a že její přínos duševnímu zdraví může být opravdu zásadní. „Je načase, aby ses zklidnila, zpomalila, začala vnímat svoje tělo a věnovala nějaký čas sama sobě,“ říká (později za to dáš kdovíco). Ve skutečnosti nový výzkum ukazuje, že i jenom jedna lekce jógy může snížit příznaky úzkosti, pravidelné cvičení těhotenské jógy ti může pomoct lépe zvládat stres a celkově ti lekce dokážou pomoct vybudovat sebedůvěru ohledně porodu.
Abys z toho dostala maximum, zkus nevynechávat (nebo neprospat) část lekce, která se zaměřuje na práci s dechem, a to bez ohledu, jestli se účastníš fyzických, nebo virtuálních lekcí. Na cvičení napojení na náš dech si častokrát nenajdeme čas, přitom dech je ale pro tělo i mysl opravdu zásadní.
3. Vytvoř si rodičovskou komunitu, o které ostatní tolik vypráví.
Jestli cvičíš sama doma, tak je to úplně v pořádku. Samozřejmě hlavně záleží na situaci, která panuje ve světě, a taky na tvé ochotě podstupovat riziko, protože to může být ta nejbezpečnější možnost. Ale jestli dokážeš najít nějaké cvičení blízko tvého domova, kam můžeš jednou za čas zajít, možná ti to přinese ještě daleko víc. „Myslím, že jednou z nejúžasnějších věcí na těhotenské józe je to, že přináší společný prostor, kde se ty i všechny ostatní ženy můžete věnovat jen samy sobě a svým prožitkům, protože těhotenství je velká změna identity,“ říká Proulxová.
„Využij tuhle příležitost a zeptej se na otázky ohledně fyzických i psychických příznaků lidí, kteří ti budou rozumět,“ navrhuje Proulxová. A nasávej energii v místnosti: je to pořádná jízda, když jsi obklopená dalšími těhotnými ženami.
4. Začni připravovat svoje pánevní dno na porod a následující období.
Vnímat svaly tam dole je během těhotenství překrásná představa, ale opravdu snadno zapomeneš, že si na to máš udělat čas. „Při józe se dostáváme do pozic, při kterých si víc uvědomujeme naše pánevní dno, ale které nám taky pomáhají s jeho uvolněním. Pozice žáby, holuba, bohyně, protahování a otvírání kyčlí – tohle všechno jsou skvělé způsoby, jak můžeš začít připravovat svoje pánevní dno na porod,“ říká Proulxová. „Najdi si v těchhle pozicích pohodlí, hluboce dýchej do pánevního dna a vnímej, jak se uvolňuje,“ doporučuje.
„I kdybys nerodila vaginálně, silné a flexibilní pánevní dno je i tak zásadní při regeneraci po porodu, protože jeho svaly byly během těhotenství pod velkým tlakem,“ vysvětluje Proulxová. Když začneš zase cvičit jejich aktivaci, může ti to jenom pomoct.
Ať už tvoje lekce těhotenské jógy probíhá jakkoli, nevynechávej její nejlepší část: šavásanu na boku. A pokud během ní usneš tak na to máš nejspíš prostě nárok.
Text: Sara Gaynes Levyová
Foto: Vivian Kimová
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