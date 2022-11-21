Jak si podle expertů poradit s vyčerpáním během prvního trimestru

Tipy na zvýšení energie, ať zvládneš únavu prvního trimestru
To je Nike (M)
Cítíš únavu, jakou jsi ještě nezažila? Jen proto, že je to normální, tak si tím nemusíš projít. Naši experti jsou tady, aby ti pomohli.
- Únava prvního trimestru není jenom v tvojí hlavě – je to výsledek ohromné spousty těhotenských hormonů spolu se vším dalším, co se děje v tvém těle, aby zvládlo odnosit miminko.
- Drobné změny, jako je jíst po malých porcích během celého dne nebo pravidelný spánek, tě mohou nabít energií a pomoct ti tvůj těhotenský život zvládnout o trochu líp.
- Pokud se na to cítíš, dobrým pomocníkem je taky pohyb. Mrkni do našeho programu (M)ateřstvím v pohybu v NTC, kde najdeš cvičení, ze kterých si můžeš vybrat nějaké přesně pro sebe.
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*Tenhle obsah má informovat a inspirovat, ale není určený k diagnostice, léčbě nebo poskytování konkrétních lékařských rad. Vždycky se poraď se svým lékařem, jak zůstat zdravá a vyhnout se riziku před těhotenstvím, během něj i po něm.
Existuje speciální typ vyčerpání, které tě může v rané fázi těhotenství ohromit. „Únava v prvním trimestru se nedá s ničím srovnávat,“ říká doktorka Amanda Williamsová, certifikovaná gynekoložka z Oaklandu v Kalifornii a členka poradního výboru Nike (M)ateřstvím v pohybu. „Jedná se o období, kdy plod a placenta rostou úplně nejrychleji, takže na tvoje tělo jsou kladené obrovské metabolické nároky.“ Je to zároveň i období, kdy se prudce zvyšují hladiny určitých hormonů, jako je estrogen, progesteron a HCG (lidský choriogonadotropin, těhotenský hormon uvolňovaný placentou), a tak se můžeš cítit, dalo by se říct, úplně na odpis.
Uvažuj nad tím takhle: Ve tvém těle začíná vyrůstat nová lidská bytost a vytváří si tam na příštích cca devět měsíců svůj vlastní domov, tak je celkem logické, že nemáš energii na to vstát z gauče a už vůbec ne jít cvičit (nemáš se vůbec za co stydět). Dokonce i profesionální sportovkyně zažívají v téhle fázi to samé: Adia Barnesová, sportovkyně Nike a hlavní trenérka ženského basketbalového týmu Wildcats na University of Arizona, která je zároveň dvojnásobnou maminkou, vzpomíná, jakou „ohromnou únavu“ zažívala během prvního trimestru.
Ale ani tak nemusíš únavu nechat, aby tě převálcovala. Tady je pár tipů, jak ji můžeš zvládnout.
Dovol si zpomalit.
Přiznej si, že „tvoje tělo dělá něco neuvěřitelného“, říká dr. Williamsová. „Častokrát slýchám od žen, hlavně od sportovkyň, že by měly dělat něco víc nebo za něčím jít. Ale nezapomínej, že děláš něco neuvěřitelného jenom díky tomu, že sedíš na gauči a necháváš svou placentu růst.“ Jinými slovy, i když neběháš každý den 5 km, tvoje tělo se cítí, jako bys každý den 5 km uběhla právě kvůli té dřině, kterou odvádí. Je úplně v pořádku odpočívat, pokud to potřebuješ.
Jestli můžeš, dopřávej si šlofíky.
Nejspíš víš, že odpočívat je zdravé. Ale „snadněji se to řekne, než udělá“, jak poznamenává Meghan Rosenfeldová, Nike Trainer a zakladatelka sportovního studia Trimester Fit Body v Doylestownu v Pensylvánii. Navrhuje vyhradit si v kalendáři čas na každodenní šlofíky. „Prostě na 15 až 20 minut zavři oči a budeš se cítit o moc líp, i když to nebude žádný hluboký spánek,“ říká Rosenfeldová. Udělej si čas pro sebe a neměj kvůli tomu žádné výčitky – ty nejsou vůbec k ničemu a ani na místě. Navíc je to dobrá příprava na život po porodu (jak šlofíky, tak fungování bez výčitek).
Pravidelně jez a pij (vodu).
„Malé svačinky plné živin ti můžou během dne pomoct udržet si energii a jako bonus i bojovat s nevolnostmi,“ radí dr. Williamsová. Doporučuje třeba mističku jahod a borůvek a/nebo oříšků, které jsou výživné a snadno se jí. Nebo vyzkoušej sýr a slané sušenky, hummus s celozrnným chlebem nebo kousky jablka s oříškovým máslem. „Jen naslouchej svému tělu, když ti řekne, že má dost, protože kvůli přejídání ti ve výsledku může být nakonec i hůř,“ říká Rosenfeldová. Zároveň doplňuje, že dehydratace může přispívat k únavě, tak během dne popíjej dostatek vody. Pokud na samotnou vodu v tomhle období nemáš chuť, zkus do ní přidat trochu citrónu nebo máty nebo vyzkoušej ochucenou minerálku.
Dodržuj spánkovou rutinu.
„Hormonální změny v prvním trimestru spolu se stresem z čerstvého těhotenství můžou způsobit, že budeš mít problém pořádně se vyspat, i když jsi úplně vyřízená,“ říká doktorka Grace Pienová, odborná asistentka a ředitelka kliniky spánkové medicíny v nemocnici Johnse Hopkinse v Baltimoru v Marylandu. Přidej k tomu nevolnosti a může ti připadat, že pořádný spánek je pro tebe nedosažitelným snem. Dr. Pienová navrhuje ztlumit světla, poslouchat relaxační hudbu a před spánkem si dát pauzu od obrazovek, to všechno pomáhá vyslat k tvému mozku signál, že je čas jít spát.
Co se týče nočních nevolností, dr. Williamsová doporučuje, aby ses večer a v noci vyhýbala kyselým potravinám, protože můžou dráždit žaludeční sliznici. Taky doporučuje, abys měla u postele nějaké sušenky, které ti pomůžou zahnat nevolnost, když uprostřed noci zaútočí, nebo si v ledničce udělej zásoby nakládaného zázvoru (toho, který se dává k sushi).
Rozhýbej se.
Pokud ti doktor dovolí cvičit, i jenom lehké cvičení tě může nabudit a pomoct ti srovnat hladinu cukru v krvi, a to může fungovat jako prevence poklesu energie, jak říká Rosenfeldová. „I ve dnech, které bys nejradši strávila v horizontální poloze, si zajdi na krátkou procházku. Stačí i jenom 10 minut,“ doplňuje. „Nakonec toho možná ujdeš víc, než jsi původně měla v plánu.“
Pokud ale opravdu motivaci k cvičení najít nedokážeš (a je to opravdu v pořádku), zkus se věnovat několikaminutovému bráničnímu dýchání, které ti může pomoct se zpevněním středu těla a pánevního dna a poskytne ti chvíli vědomé pozornosti, kdy se můžeš věnovat sama sobě. Nadechni se, roztáhni žebra a uvolni pánevní dno a při výdechu pánevní dno zaktivuj a stejně tak i břišní svaly.
Co tě může nabít energií ještě víc než tyhle naše tipy? Když budeš vědět, že tenhle trimestr bývá ohledně únavy ten nejhorší. Pravděpodobně se brzo budeš cítit zase víc sama sebou.
Text: Rachel Rabkin Peachmanová
Foto: Vivian Kimová
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