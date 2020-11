Šest návyků sportovce pro správné nastavení mysli

03. Zjisti, co tě naplňuje.

Možná o tom ani nevíš, ale na dosah ruky máš zdánlivě nevyčerpatelnou zásobárnu motivace, ze které můžeš čerpat úplně kdykoli, a tou je důvod, proč věci děláš, tvůj životní cíl, který ti dodává sílu pokaždé, když se rozhodneš postavit nějaké výzvě. U elitních sportovců mívá takový životní cíl osobní a emoční charakter. Například LeBron a Serena říkají, že jejich cílem je inspirovat děti, které vypadají jako oni a pocházejí z podobných podmínek, k tomu, aby se chtěly stát slavnými sportovci. Svůj životní cíl můžeš identifikovat, když zjistíš, co tě naplňuje nebo co by v tobě vyvolalo hrdost na sebe sama. Pokud stále na nic nepřicházíš, načerpej inspiraci od basketbalových a tenisových velikánů, kteří to dělají pro příští generaci, a zaměř cíl svého snažení na někoho, na kom ti záleží. Když se zaměříš na potřeby druhých, bude tě to motivovat, budeš cítit zodpovědnost a může tě to taky podněcovat k intenzivnějšímu úsilí.



04. Pracuj na svém odhodlání.

Odhodlání je kombinace vášně a vytrvalosti, která člověku pomáhá dosáhnout dlouhodobých cílů. Odhodlání je něco, co chce u sportovce vidět každý trenér. Nejjednodušší způsob, jak posoudit svoje odhodlání, je zhodnotit dosažené pokroky. Dokončuješ úkoly, do kterých se pustíš? Pamatuješ si, na jakém cíli vlastně pracuješ? Pokud na tyto otázky nedokážeš uspokojivě odpovědět, dávej si malé cíle, jejichž splnění ti zabere jen pár dní (například místo cíle být hned veganem si dej za cíl jíst bezmasé jídlo tři dny v týdnu). Když toho dosáhneš, zkus to znova a znova. Pak můžeš přidat další den, pak další, až se z týdnů stanou měsíce a možná dokonce roky. Pravidelným dosahováním malých cílů se posílí tvoje odhodlání a díky tomu pro tebe bude snazší dosáhnout svých cílů.



05. Nadchni se pro proces dosahování cílů.

Elitní sportovci jsou často skoro posedlí dodržováním svého denního plánu, aby měli všechny aktivity pod kontrolu a směřovali za svými cíli. Vytvoření efektivního procesu dosahování cílů může mít v každodenním životě jednoduše formu dodržování přísného plánu. Zamysli se nad svými každodenními činnostmi a polož si otázky: Jsou konzistentní (vykonáváš je pravidelně, takže si je můžeš spojit s odměnou)? Zahrnují opakované úkony (jsou identické, takže se z nich můžeš automaticky učit)? Zahrnují akční plán (krátkodobé úkoly, které směřují k dlouhodobým cílům)? Podporují moje zaměření (pomáhají ti mít vždy na mysli tvůj životní cíl)? Dávám si u nich toleranci (netrestáš se za nedodržení)? Poslední z uvedených otázek ti pomůže se svého cíle a procesu jeho dosahování držet dlouhodobě.



06. Vezmi věci do svých rukou.

Vzít věci do svých rukou jednoduše řečeno znamená převzít plnou odpovědnost za svůj vlastní pokrok, bez výmluv a pocitů viny. Je to jedna z důležitých schopností, která dělá z talentovaných sportovců úspěšné sportovce, kteří pochopili, že za svůj výkon jsou zodpovědní oni sami. Stejně jako u procesu dosahování cílů, i tady je několik otázek, které ti pomůžou posunout se správným směrem: Máš zodpovědný přístup (jsi iniciativní v situacích, kdy je to potřeba)? Ujímáš ze zodpovědnosti (přijímáš všechny důsledky, dobré i špatné)? Projevuje se u tebe spolehlivost (máš věci pod kontrolou den co den)? Cítíš skutečný závazek (děláš víc, než co se od tebe očekává)? Vzít věci pevně do rukou znamená být skutečným vůdcem, být spolehlivý a dělat víc, než co od tebe druzí očekávají. To je taky důvod, proč když budeš mít věci pevně v rukou, prospěje to nejen tobě, ale i tvým spoluhráčům, rodině nebo přátelům, kteří budou vědět, že se na tebe můžou vždycky spolehnout.