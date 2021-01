Podcast Trained: Najdi svoje „Proč“ se Simonem Sinekem

„Jak se honíme za tím, abychom ovládli otázku ‚jak‘, bojujeme často se samotným ‚proč‘,“ říká autor a motivační řečník Simon Sinek. Věří, že než se člověk do něčeho pustí, ať už je to pravidelné cvičení, nová práce nebo vztah, musí mít naprosto jasný důvod, proč se do toho vůbec pouštět. Jak říká, „je to klíč k odemčení lidského potenciálu v každém aspektu našeho života.“ V téhle epizodě se sešel s moderátorem Ryanem Flahertym, aby nám pomohl se zaměřit na podstatu smyslu nás samotných, zvládnout stres a přenastavit si trénink jako jednu „nekonečnou hru.“