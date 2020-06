11 tipů, jak běhat rychleji

Pro získání těchhle výhod nemusíš být každý den v tělocvičně nebo zvedat obrovské činky. Zkus se silovému tréninku věnovat aspoň dvakrát týdně a dělat při něm mimo jiné cviky na posílení středu těla, jako třeba prkno nebo šlapání na kole (podle výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v časopise PLOS One, vedl u vysokoškolských sportovců osmitýdenní program zaměřený na procvičení středu těla mimo jiné ke zvýšení úspornosti běhu), a pohyby jednotlivými nohami, například výpady a split dřepy, které napodobují pohyby při běhu. Další nápady na cvičení najdeš v aplikaci Nike Training Club.



07. Naplánuj si spánek



Máš po vyčerpávajícím sprintu. Tvoje tělo teď potřebuje opravit poničená svalová vlákna, aby se přizpůsobilo úrovni zátěže, které bylo právě vystaveno, a aby příště dokázalo vyvinout větší rychlost. Tenhle proces zotavení probíhá především během spánku a tak je důležité ho tělu dopřát aspoň 7 hodin denně, což je podle odborníků minimální doporučovaná délka. Nastav si proto budík, aby zazvonil 30 minut předtím, než potřebuješ jít spát. „Plánování času na spánek bylo pro spoustu mých sportovců jednou z nejužitečnějších změn. Přidávají si ho do plánu stejně, jako další části tréninku,“ říká Cheri Mahová, MD, zdravotnická vědkyně z Centra pro lidskou výkonnost UCSF a členka Nike Performance Council.



08. Jídlo, které tě zrychlí



Když chceš běhat dál a rychleji, nepotřebuješ nutně dodržovat nízkosacharidovou dietu s vysokým podílem tuků – nebo se naopak zaměřit na sacharidy a tukům se vyhýbat. Nemusíš se přehnaně zabývat makronutrienty ani se vzdávat cukru. Stačí, aby tvoje jídlo bylo vyvážené.



„Představ si to třeba takhle: jedna nebo dvě porce bílkovin o velikosti dlaně (třeba drůbež a ryby, nebo fazole a tofu, pokud dáváš přednost rostlinné stravě), jedna nebo dvě hrsti zeleniny (pokud možno různých barev), jedna nebo dvě hrsti sacharidů (ovoce nebo celozrnných cereálií) a jedna nebo dvě porce zdravých tuků o velikosti palce (avokádo, ořechy nebo olivový olej),“ říká Ryan Maciel, RD, hlavní kouč pro výživu výkonnostních sportovců ze společnosti Precision Nutrition.



„Dodržuj při svém stravování tuhle kombinaci a tvoje tělo bude mít všechno, co k optimální výkonnosti i regeneraci potřebuje,“ říká Maciel.



09. Technika dýchání



Belisa Vranichová, klinická psycholožka a autorka Breathing for Warriors, radí: Soustřeď se při běhu na hluboké nádechy, při kterých se ti nafoukne břicho, a výdechy, při kterých se břicho stáhne zpátky. Nejhustější část plic, ve které probíhá okysličování nejintenzivněji, je dole pod žebry.



Tahle metoda dýchání do břicha ti pomůže zefektivnit dýchat. Z jednoho nádechu díky ní získáš stejné množství kyslíku, jako z několika mělkých nádechů. Umožní ti taky efektivněji střídat tempo. Při hlubších nádeších a výdeších dostaneš do svalů víc kyslíku, když to nejvíc potřebují, což ti umožní udržovat nebo zvyšovat tempo.