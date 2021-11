Proč a jak přijmout nejistotu podle psychologických expertů

Kdyby ti dítě řeklo, že se něčeho bojí – jaká by byla tvoje reakce? Asi ne taková, že mu naservíruješ ty nejhorší scénáře nebo se budeš rýpat v tom, jak náročné to je. Chovej se k sobě stejně hezky,“ radí Eliasofová.

Popovídej si o svých obavách s někým, komu důvěřuješ. Přemýšlej o pozitivních výsledcích, které by mohly nastat. Nebo udělej něco, co na chvíli odvede tvoji pozornost – ať už je to střílení na koš nebo sledování směšných videí na YouTube. „Nejde o to potlačit pocity tím, že si řekneš, že všechno bude v pohodě. Jde o to uklidnit svůj strach a zvládnout ho,“ dodává Eliasofová. Za prvé tě to uklidní a za druhé si uděláš jasno, takže se ti problémy budou líp řešit.