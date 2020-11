Jak zdokonalit pokrok

01. Zavaž se k závazkům.

Podle definice doktorky Cacioppové, aby se z procesu stal pokrok oproti jednorázové (nebo i dvoutýdenní) akci, musíš Opakovat prvky, které zahrnují třeba cvičení a zdravá jídla nebo hodinu strávenou učením, čtením, posloucháním hudby a další brnkáním akordů. Jestli tě dlouhodobé závazky děsí nebo nemáš motivaci, nezapomeň, že pokaždé, když si odškrtneš splněný úkon, ten příští půjde snadněji, protože vytváří Konzistenci.



02. Zdokonal svou strategii.

Doktorka Cacioppová dál vysvětluje, že být v procesu není to samé, jako to zkusit všechno zvládnout. (Buďme upřímní: Nikdo to nedokáže.) Úspěšní lidé se soustředí na to, čeho chtějí dosáhnout a o tom to přesně celé je. To je důvod, proč mnozí vrcholoví sportovci můžou „periodizovat“ trénink do bloků. Soustředí se tak na jednotlivé součásti výkonu jako je síla, rychlost nebo vytrvalost, takže jedna nezasahuje do druhé (a protože Tolerují fakt, že mají omezené množství energie a času).



Pokud se chceš do cíle dostat rychleji, vyvaruj se multitaskingu. Raději si vytvoř Akční plány, ve kterých si určíš jak, kdy a kde něco uděláš, tak zvané realizační záměry. Výzkum ukazuje, že ti můžou pomoct dosáhnout jednoho cíle po druhém, ale jsou méně prospěšné, když se snažíš o všechny najednou.



03. Volně dýchej.

Jak jednou zahájíš proces, který ti vyhovuje, můžeš si podle doktorky Cacioppové říct, že je v pohodě, když začneš některé prvky cítit podvědomě. A to je ve skutečnosti skvělé, protože jak sama říká: „Znamená to, že si osvojuješ zdravé návyky a dáváš své senzační mysli zaslouženou pauzu.



Víš, co se říká… důvěřuj procesu.