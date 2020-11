Představ si to, aby se to stalo

1. Probuď se a tvoř.

Hned po probuzení si dej pět minut „vizualizace procesu“. Představ si všechny úkony, které potřebuješ k dosažení svého cíle a zapiš si je. Řekněme, že chceš třeba konečně vyřešit dlouhotrvající problém s členem rodiny. Představ si, jak píšeš zprávu a domlouváš si telefonát, meditaci nebo cvičení pro uklidnění před tím hovorem, klidný rozhovor o tom, co chceš probrat a nákup přáníčka, které jim pošleš. Potom postupuj přesně tak, jako v těchto představách. To zlepšuje sebevědomí a při pravidelném cvičení to tvému mozku říká, že si zasloužíš úspěch, protože postupuješ přesně podle plánu, vysvětluje Michael Ceely, licencovaný psychoterapeut a poradce pro mentální výkonnost v Kalifornském Berkeley. Ceely podotýká, že používat tuhle techniku hned po ránu zajistí, že tvoje mysl má dost času zaregistrovat vizuální plán než ho začneš uskutečňovat.



Je také dobré nacvičit to před tím, než přejdeš ke složitějším vizualizacím (třeba zakládání vlastní firmy), které se ze začátku mohou zdát nereálné. „Nauč se vracet se zpět k představám a začít znovu a pomalu“ když to hned nefunguje,“ říká Fiferová. „Postupem času, a díky procvičování, získáš schopnost ovládat tyto obrazy přesně podle toho, co chceš zažít,“ dodává.



2. Soustřeď se na detaily.

Podle Chua je vizualizace detailů, situací a emocí vedoucích k dosažení cíle příprava na úspěchy v konkrétních situacích a ne jen pouhé přemýšlení o dosažení cílů. Nejlepší způsob je, zapojit co nejvíce z našich pěti smyslů a to, jaký vliv mají na dosažení našeho cíle, říká Anna Henningsová, poradkyně pro mentální výkonnost v Austinu.



Jestli jde o zdolání hory, představ si skály, přes které lezeš, vůni přírody, pohled do údolí pod tebou, zvuky větru a chuť oběda, který si dáš na vrcholu. Jestli je tvým cílem získání vysněné práce, představ si třeba, jak se na pohovor oblékneš, kávu, kterou si předtím dáš, hudbu v pozadí pro uklidnění atd. Když si tohle všechno představíš, bude tvůj obraz daleko reálnější, říká Chu.



3. Vzpomeň si na nejlepší výkon.

Přehrávání úspěchů ti může pomoct s nalezením svých silných stránek a kroků, které vedly k tomu, že se něco povedlo. Tak je budeš moct znovu použít, říká Henningsová. Může ti to také pomoct využít energii a sebevědomí z předchozích úspěchů, které jsou zvlášť důležité, když o sobě pochybuješ.



Nemáš v zásobě žádné úspěchy podobné aktuálnímu cíli? Nevadí. Stačí si vzpomenout na chvíle, když jsme byli uvolnění, na něco se těšili nebo byli plní sil. Potom tyhle momenty použít a „ovlivnit a nakopnout svoje emoce a myšlení v současnosti,“ říká Henningsová. Například pokud chcete oslnit virtuální prezentací, ale nikdy jste žádnou nedělali naživo před třídou plnou lidí, vzpomeňte si na to, jak jste se dokázali rychle uklidnit, třeba na prvním rande. Nebo si můžete půjčit úspěch někoho jiného, říká Henningsová. Pozorně pozorujte, jak někdo ten úkol zvládá, soustřeďte se na to, co zafungovalo a potom si představte sebe, jak na základě toho zlepšujete své dovednosti.



4. Představ si pravý opak toho, co chceš.

Jestli někdy ztrácíš motivaci k dosažení cíle, zkus trik zvaný negativní vizualizace. „Představ si jaký bude život v opačném případě, když to nebudeš moct uskutečnit,“ říká Dr. Laurie Santosová, profesorka psychologie a vedoucí Silliman College na univerzitě v Yale. Představ si jak trpíš, když se zraníš a nemůžeš cestovat nebo ztratíš paměť a nemůžeš napsat svůj román. „I tak málo stačí k tomu, abychom ocenili to, co máme,“ říká Santosová.



Je to snadné: Občas nás ty samé věci začnou nudit a nevěnujeme jim tolik pozornosti, i když je třeba milujeme. Ale negativní vizualizace nás z toho může dostat, říká. Až se ti příště nebude chtít zavázat si tkaničky nebo začít psát, představ si, že už to nikdy nebudeš moct dělat a je dost pravděpodobné, že tě to zase začne bavit.



Pamatuj si, že i když ti vizualizace může pomoct proběhnout cílovou páskou maratonu, jestli dlouhé tratě neběháš, budeš muset stejně trénovat výdrž, říká Chu. A to samé platí o hraní na klavír, nebo nepoužívání plastových obalů: pořád na sobě musíš makat. Cílem je dosáhnout toho, co jsme si představovali, a potom si můžeme vychutnat to, čeho jsme dosáhli.