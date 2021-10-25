Jak se vypořádat se syndromem podvodníka, podle trenérky Courtney Banghartové

Zeptej se trenéra: „Jak se přesvědčit, že na to mám?“
Trénink
Mladý basketbalista, který si vede naprosto skvěle, se cítí jako podvodník. Naštěstí má Courtney Banghartová z University of North Carolina pár užitečných rad.
Zeptej se trenéra je poradna, která ti pomůže soustředit se na výkon.
Otázka:
Ahoj trenére,
když jsem vyrůstal, trávil jsem více času na lavičce než na hřišti. Teď jsem v univerzitním týmu své střední školy a poté, co se nám v prvním zápase zranil útočník, hraju v základní sestavě. A nejen to, v polovině sezóny jsem i naším nejlepším střelcem. Trenér a spoluhráči jsou z mojí hry nadšení, ale já ne. Bojím se, že jsem si tohle místo nezasloužil. A mám pocit, že každý můj koš jenom zvyšuje tlak na mě, bez ohledu na to, o kolik vedeme. Když prohrajeme, vyčítám si to. Někdy se z toho sbírám celé dny. Přál bych si, abych si dokázal úspěch užívat, ale myslím jenom na to, že když to pokazím, budu zase zahřívat lavičku. Jak mám sám sebe přesvědčit, že jsem opravdu dobrý a ne jenom někdo, kdo má kliku?
Nesprávná nálepka výborného hráče
Šestnáctiletý basketbalista
Odpověď:
Možná ti právě teď tvoje emoce nepřinášejí žádnou radost, to ale NENÍ PRAVDA. Jako trenérka s víc než dvacetiletými zkušenostmi s emocemi hráčů i svými vlastními ti chci říct: Ty tvoje mají stejnou váhu… a svoji cenu. Jsou důkazem toho, že máš odhodlání a cílevědomost.
Jsi sportovec, takže tu a tam prohraješ. A budeš cítit strach, vztek a bolest. Ale jindy zase vyhraješ a pak budeš cítit radost, triumf a vzrušení. Neexistuje „dobré“ bez „špatného“.
I já jsem na sebe byla přísná. Na střední škole jsem se dostala na národní tenisový turnaj a vzpomínám si, že jsem v jednom zápase udělala dvojchybu. Křičela jsem do nebe a mlátila raketou o zem.
Věděla jsem, že to není nejlepší způsob, jak vyjádřit své pocity, ale v tu chvíli jsem si opravdu nemohla pomoct. Jediné, na čem mi záleželo, byl ten ztracený bod. Když se ohlédnu zpátky, překvapuje mě reakce mých rodičů, kteří byli na tribuně, ale vůbec mě neokřikli. Pochopili, že jsem se chovala jako John McEnroe, protože mi na tom záleželo.
Proto se vciť do svých pocitů.
Pokud se ale určitá emoce pořád stupňuje, až překročí mez, nemusí ti zbýt dostatek prostoru pro vstřebávání pozitivní zpětné vazby. Podívejme se proto na pár způsobů, jak to vyrovnat.
Není vyloučené, že děláš to, čemu říkám „selektivní poslouchání“. Ve skutečnosti to vůbec není poslouchání. Někdo třeba řekne: „Líbí se mi, jak běháš, jenom musíme zlepšit způsob, jakým střílíš trojky.“ A ty slyšíš jenom: „Musím zlepšit střelbu trojek. Tak to mi ta střelba asi strašně nejde. Takže jsem hrozný hráč. Takže jsem hrozný člověk.“
To vystupňovalo hodně rychle, co? Jenže takové myšlení je dost obvyklé i u špičkových sportovců. Jedna z mých nejlepších hráček se vždycky doslova hroutila, když se jí nepovedla střela. Jednou, když se po špatné střelbě rozčilovala, jsem si ji vzala stranou.
„Na co myslíš, když střílíš z pole?“ zeptala jsem se.
„To vážně netuším,“ odpověděla.
„Dobře, v tom případě se nemusíš bát, že se netrefíš,“ řekla jsem jí na to. „Jestli chceš statistikám přisuzovat takový význam, měla bys ty statistiky znát.“
Pravdou je, že tahle hráčka měla nejvyšší procento úspěšnosti z celého týmu. Ale ve skutečnosti vůbec nevnímala střely, které končily v koši. Je to další podoba selektivního poslouchání.
„Trenéři neočekávají, že budeš pořád vyhrávat. Neočekávají ani, že budeš pořád podávat výkony na nejvyšší úrovni. Očekávají jenom to, že ze sebe vydáš maximum.“
Statistiky nelžou. Pokud je dokážeš vnímat, možná začneš chápat, že právě takovým hráčem jsi teď ty. Tví trenéři nejspíš objektivně vidí, co v tobě je – je to jejich práce. A protože vědí, co dokážeš, pravděpodobně po tobě budou chtít, abys dál rostl směrem k novým maximálním výkonům.
Nejspíš si říkáš: „To je ono! Jak mám splnit jejich očekávání?“ No, nevím, jestli chápeš, jaká mají očekávání. Trenéři neočekávají, že budeš pořád vyhrávat. Neočekávají ani, že budeš pořád podávat výkony na nejvyšší úrovni. Očekávají jenom to, že ze sebe vydáš maximum.
Každý zkušený trenér ví, že prohra je součástí práce. Důvodem, proč se jí tak bojíš, může být fakt, že ještě nemáš dostatek „pracovních zkušeností“.
Jednou jsem trénovala finalistku na Rhodesovo stipendium, která byla spíš nadprůměrně cílevědomá a kterou přemohl strach z neúspěchu. Byla úspěšná v podstatě ve všem, co dělala, takže prohra pro ni byla něco naprosto neznámého. Byla jako potápěč, který se dívá do temné vody, a neví, jak je hluboká, jak je studená a jestli tam nejsou piraně.
Tvoje situace je trochu jiná, protože úspěch je pro tebe spíš novinka. Nejsi zvyklý mířit tak vysoko a nevíš, jak hluboko můžeš spadnout. Ale v obou situacích jde pořád o strach z neznámého. Proto ti řeknu to samé, co jsem řekla té nešťastné stipendistce: Neúspěch je naprosto přirozený. Vezmi si příklad z někoho, kdo už mnohokrát neuspěl. A vidíš: Pořád stojím na nohou! Vlastně jsem díky neúspěchu ještě silnější.
To je jenom jeden z důvodů, proč si myslím, že jsou sportovci tak odvážní. Selhání před davem je totiž součástí tvého každodenního života. Většinu času věnuješ něčemu, co se nemusí podařit. Ukazuješ se každý den, i když víš, že spousta těch dnů nebude žádná legrace. To je pro mě odvaha.
Spoluhráči a trenéři jdou za stejným cílem jako ty. A je pravděpodobné, že si s sebou nesou spoustu podobných obav. Takže v tom nejsi a nikdy nebudeš sám. Vzpomeň si na to, až si příště zase začneš zoufat. Možná ucítíš, že úzkost začíná mizet.
Trenérka Banghartová
Courtney Banghartová je hlavní trenérkou ženského basketbalového týmu na University of North Carolina v Chapel Hill. Dřív fungovala jako hlavní koučka na Princetonu, v roce 2015 získala Naismithovu cenu pro národní trenérku roku a v roce 2017 pracovala jako asistentka trenéra pro americký ženský národní basketbalový tým U23. Během působení v Dartmouthu vytvořila zatím nepřekonaný kariérní rekord v trojkách v Ivy League. Působí v představenstvu Asociace ženských basketbalových trenérek a ve výboru NCAA pro dozor nad ženským basketbalem.
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Fotografie: Jayson Palacio
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