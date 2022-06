Jak se vypořádat se syndromem podvodníka, podle trenérky Courtney Banghartové

Statistiky nelžou. Pokud je dokážeš vnímat, možná začneš chápat, že právě takovým hráčem jsi teď ty. Tví trenéři nejspíš objektivně vidí, co v tobě je – je to jejich práce. A protože vědí, co dokážeš, pravděpodobně po tobě budou chtít, abys dál rostl směrem k novým maximálním výkonům.



Nejspíš si říkáš: „To je ono! Jak mám splnit jejich očekávání?“ No, nevím, jestli chápeš, jaká mají očekávání. Trenéři neočekávají, že budeš pořád vyhrávat. Neočekávají ani, že budeš pořád podávat výkony na nejvyšší úrovni. Očekávají jenom to, že ze sebe vydáš maximum.



Každý zkušený trenér ví, že prohra je součástí práce. Důvodem, proč se jí tak bojíš, může být fakt, že ještě nemáš dostatek „pracovních zkušeností“.



Jednou jsem trénovala finalistku na Rhodesovo stipendium, která byla spíš nadprůměrně cílevědomá a kterou přemohl strach z neúspěchu. Byla úspěšná v podstatě ve všem, co dělala, takže prohra pro ni byla něco naprosto neznámého. Byla jako potápěč, který se dívá do temné vody, a neví, jak je hluboká, jak je studená a jestli tam nejsou piraně.



Tvoje situace je trochu jiná, protože úspěch je pro tebe spíš novinka. Nejsi zvyklý mířit tak vysoko a nevíš, jak hluboko můžeš spadnout. Ale v obou situacích jde pořád o strach z neznámého. Proto ti řeknu to samé, co jsem řekla té nešťastné stipendistce: Neúspěch je naprosto přirozený. Vezmi si příklad z někoho, kdo už mnohokrát neuspěl. A vidíš: Pořád stojím na nohou! Vlastně jsem díky neúspěchu ještě silnější.



To je jenom jeden z důvodů, proč si myslím, že jsou sportovci tak odvážní. Selhání před davem je totiž součástí tvého každodenního života. Většinu času věnuješ něčemu, co se nemusí podařit. Ukazuješ se každý den, i když víš, že spousta těch dnů nebude žádná legrace. To je pro mě odvaha.



Spoluhráči a trenéři jdou za stejným cílem jako ty. A je pravděpodobné, že si s sebou nesou spoustu podobných obav. Takže v tom nejsi a nikdy nebudeš sám. Vzpomeň si na to, až si příště zase začneš zoufat. Možná ucítíš, že úzkost začíná mizet.



