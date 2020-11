Jak použít tvých pět smyslů pro rychlejší regeneraci

Inhaluj vybrané oleje

„Ze studií založených na magnetické rezonanci vyplývá, že vůně můžou aktivovat nebo naopak utlumit hned několik center v mozku,“ popisuje Shaheeh Lakhan, který na toto téma vedl studii publikovanou v časopise „Pain Research and Treatment“ (Výzkum a léčba bolesti). „Inhalace esenciálních olejů při aromaterapii může ulevit od úzkosti, svalového napětí, potíží se spánkem, pocitů na zvracení a dokonce i od bolesti: na všech těchto jevech se podílejí různé oblasti mozku.“ (Oleje ale tyhle potíže neléčí. Pokud se s nimi potýkáš pravidelně, prober to s lékařem.)



Podle výzkumů může už pouhé čichání určitých vůní po cvičení — konkrétně esenciálních olejů z levandule, eukalyptu, citrónu a růže — zklidnit srdeční tep a snížit tlak, takže se tělo rychleji dostane do režimu regenerace. Vůně můžou podle Lakhana přispět i k uvolnění napětí ve svalech, které jinak vede až k bolesti.



„V místnosti, kde odpočíváš a protahuješ se – ať je to obývák, nebo ložnice – si postav difuzér, z kterého se budou uvolňovat esenciální oleje,“ radí dr. Lakhan. Jestli po cvičení nemíříš domů, do tašky na věci si přidej aromaterapeutickou tyčinku.