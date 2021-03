Jak překonat mentální bloky

2. Náhlá ztráta sebejistoty



Jaký je to pocit: Není možné odvést něco, co už máš nacvičené milionkrát předtím.



Proč k tomu dochází: „Nejlepší sportovci a nejúspěšnější lidé tíhnou k tomu, že si názorně představují určitý výsledek, když tvrdě pracují, aby se připravili na významný okamžik,“ říká Muradianová. „To se ale může lehce přeměnit v situaci, kdy přespříliš přemýšlíš a snažíš se mít kontrolu nad každou maličkostí,“ dodává.



Když něco dlouho procvičuješ neustále dokola a jsi ve fázi, kdy je dovednost prakticky automatická, přehnané soustředění může nakonec způsobit víc škody než užitku. „Jestli chceš nutkavě kontrolovat stočení zápěstí při volném hodu nebo dotažení hry na hřišti do konce, automatizované mechanismy mozku jsou narušené a samotná akce ti může připadat jako neznámá a neproveditelná,“ říká Chertok.



Jak to zvládnout: „Nejdřív si připomeň, že máš dovednosti, jak uspět,“ radí Muradianová. „Vzpomeň si na dobu, kdy se ti podařilo překonat výzvu, čímž získáš tolik potřebnou dávku sebevědomí,“ pokračuje. Pak nasměruj svoji pozornost ven namísto na činnost, co se snažíš tolik kontrolovat. „Aktivně se zaměřuj na vnější věci, jako jsou cíle, protivníci nebo míč, raději než na proces myšlení, který se stane ochromujícím,“ radí Chertok. To může být stejně snadné, jako se soustředit na týmové hráče než na mechanismy tvého podání nebo si představit, že mluvíš ke konkrétní osobě v publiku než si pamatovat text slovo od slova.





3. Syndrom podvodníka



Jaký je to pocit: Že se ti podařilo dostat až sem – do finále, posledního kola pohovorů nebo (virtuálního) předávání cen – protože máš štěstí, ne kvůli skutečným dovednostem nebo talentu.



Proč k tomu dochází: Někdy syndrom podvodníka sestoupí až do nízkých pocitů vlastní hodnoty. „Často k tomu dochází, když někdo nedůvěřuje svým vlastním schopnostech nebo má pocit, že všechno, co dělá, není dost dobré,“ tvrdí Muradianová. Taky k tomu může dojít, když se moc zajímáte o svůj vzhled. „Možná tě víc zajímá, že nevypadáš špatně než výhra. Takže když vyhraješ, budeš mít nepříjemný pocit,“ vysvětluje Chertok.



Jak to zvládnout: Když zaznamenáš, že se tvého mozku zmocnily obavy, že jsi falešný člověk, braň se. „Je důležité tyhle negativní myšlenky utišit, protože ony jsou ten opravdový podvodník,“ popisuje Muradianová. „Jedním z účinných způsobů, jak zabránit špatným myšlenkám, je pomyslet na nejlepší složené poklony ohledně tvých dovedností nebo předchozích výkonů,“ dodává. Věř, že lidi, kterým důvěřuješ, umí tvoje schopnosti správně ohodnotit.



A hlavně? Pamatuj, že lapání po dechu je součástí lidského bytí. „Realita je taková, že nikdo neví, co dělá,“ tvrdí Chertok. A když to budeme mít na paměti: „Můžeme se pohnout kupředu a považovat naši zkušenost za normální – a dokážeme věnovat víc pozornosti úkolu před námi.“



Tak a podmaň si černou sjezdovku.