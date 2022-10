Příběhy, které vybraly Rebel Girls

Když Kamerun Jade vyrůstala, mohla ve fotbale soupeřit jenom s kluky. To ji deptalo, a tak se rozhodla, že najde způsob, jak by se i dívky mohly pohybovat na fotbalovém hřišti sebevědomě, a později se stala trenérkou v instituci, která se zaměřuje na vytváření míst pro ženy ve sportu. Teď učí dívky hrát fotbal tak, jak to vyhovuje jim.