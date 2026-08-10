Příběhy, které vybraly Rebel Girls
Houda Loukiliová
Houda vždycky žila pro sport a vynikala v něm, ale její skutečnou vášní se stal kickbox. První nizozemská juniorská šampionka v kickboxu, která nosí hidžáb, chtěla změnit svět k lepšímu a trénovala, aby se stala profi zápasnicí. Po autonehodě, která jí v 21 letech změnila život, ale už nemohla v ringu zápasit. Houda se ale nehodlá vzdát sportu, který tolik miluje, a trénuje teď dívky, ze kterých se stanou šampionky v budoucnu.
Houda Loukiliová. Nizozemsko. Datum narození: 18 . září 1989. Ilustrace od Sarah Jonesové.
Houda žila sportem. Zkusila fotbal, plavání nebo judo a v každém sportu, který vyzkoušela, byla skvělá. Jednoho dne jí instruktor předvedl kickbox ve škole. Kopy a údery byly tak rychlé, že se z nich jedenáctileté Houdě zatočila hlava. O několik dní později se přišla podívat do kickboxového klubu v místě svého bydliště. Byla tam jedinou dívkou, ale to jí nebránilo vstoupit do ringu. Brzy už cvičila neustále – i když zrovna dělala obyčejné věci, třeba když čekala ve frontě v pekárně.
Ve 14 letech se Houda rozhodla, že bude nosit hidžáb. Byla vděčná za své náboženství a duchovní komunitu a hidžáb ji spojoval s obojím. I když ji za to někteří lidé odsuzovali, hidžáb jí dával pocit síly. A když se o pouhý rok později stala první nizozemskou juniorskou mistryní v kickboxu, která nosí hidžáb, bylo to vítězství nejen pro Houdu, ale pro všechny ženy, které nosí hidžáb. „Chtěla jsem změnit svět,“ přiznala Houda.
„Změnila jsem svoje plány a obrátila odlišnost v sílu.“
Na univerzitě studovala sportovní management a přitom trénovala, aby se stala profi kickboxerkou.
Boxerské rukavice s sebou nosila pořád, aby mohla trénovat, kdykoli zrovna nebyla ve třídě. Když v ringu cvičila otočky, údery a kopy, cítila se klidná a silná. K tomuhle byla předurčená odjakživa.
Ale v 21 letech ji potkala strašlivá autonehoda. Když jí doktoři oznámili, že už nikdy nebude moct soutěžit, ptala se sama sebe: A co teď?
Houda si brzy uvědomila, že se její život pořád může točit kolem kickboxu, i když nebude soutěžit v ringu. Dneska trénuje dívky, aby si pomocí sportu zvedly sílu a sebevědomí. Její kickboxerský sen žije dál v budoucích šampionkách, které trénuje každý den.