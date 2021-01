Jak se motivovat ke cvičení

Odměna

Když se dokopeš do tělocvičny, kup si krásou mikinu nebo drahou květinu, která se ti už nějaký čas líbí.



„Trest“

Když vynecháš on-line lekci, musíš „za trest“ uklidit v koupelně.



Vzhled

Uvědom si, že budeš mít zítra méně oteklé oči, když se dneska přinutíš k poctivému osmihodinovému spánku.



Tlak kamarádů

Všichni tvoji kamarádi chodí na živé tréninky a ty se bojíš, aby ti něco neuniklo. Tak toho využij ve svůj prospěch.



Pocit viny

Partner ti k narozeninám koupil kytaru. Vážně by sis měla najít hodinku času a začít se na ni učit hrát.



Idol

Nech se inspirovat běžeckými úspěchy svých kamarádů. Přemýšlej, jak to dělají oni, když se jim nechce hýbat.



Hrdost

Nalaď se na sebekontrolu, jakou potřebuješ při ukládání nákupu do tašky v obchodě, nebo si ulož všechny svoje pohybové cíle do fitness trackeru.



„Správná věc“

Cvič a správně jez, protože víš, že by se to dělat mělo. Dej si hranici na pití, protože je to nezdravé. Snaž se plnit všechny svoje týdenní úkoly, protože víš, že prokrastinace ti akorát zkazí náladu.



Určení vlastního já

Možná máš štěstí a jsi dokonalým zástupcem typu A, který je nejspokojenější, když přesně dodržuje tréninkový plán. Nebo jsi spíše spirituálně a přemýšlivě založený člověk, který se se svým já nejlépe spojí při četbě knížek.



Radost

Běž si zaběhat, dej si hodinku na ukuchtění výživné večeře, rozjeď to na svojí jógové podložce, napiš další kapitolu ve svém románu jednoduše proto, že tuhle činnost miluješ. Začít s nějakou aktivitou může být docela boj, ale když se do toho dostaneš, najdeš si i svůj rytmus. Ten pocit je jedním slovem povznášející.



Tvůj důvod

Mělo by jít o aspekt, který ti přináší radost, ale zároveň je to něco hlubšího a dlouhodobějšího. Chceš se stát trpělivým a chápavým partnerem, proto začneš meditovat. Nebo chceš najít práci snů hned po škole, proto se učíš i o víkendech, když je to potřeba. „Tvůj důvod je úzce spojený s pocitem štěstí,“ vysvětluje Lewisová, „protože tě naplňuje, když na něm pracuješ. A přesně to je důvod toho, proč si lidé hledají cíle.“