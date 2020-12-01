Jak pití alkoholu ovlivňuje svalovou hmotu

Alkoholem k lepší regeneraci?
Trénink
Pití po tréninku může zpomalit normální proces budování svalů – když to neuděláš správně. S touhle příručkou ale můžeš.
Pokud rád/a zakončuješ dlouhý běh v baru nebo se za náročný trénink odměníš pivem, vítej v klubu. Výzkum ukazuje, že lidé, kteří často cvičí, mají tendenci celkově pít víc alkoholu než lidé, kteří necvičí. A lidé obecně pijí více alkoholu ve dny, kdy cvičili. A přestože je ten první doušek vždycky tak dobrý, je třeba k pití přistupovat chytře, protože alkohol může zpomalit tvůj pokrok a regeneraci – také ale nemusí.
Jak alkohol prodlužuje regeneraci
Nechceme být posly špatných zpráv, ale alkohol je technicky toxický pro tvůj imunitní systém. V závislosti na tom, kolik toho vypiješ, může narušit běžné zánětové a hormonální reakce tvého těla. Studie publikovaná v časopise Sports Medicine zjistila, že čím víc si ho dáš, tím je větší pravděpodobnost, že naruší tvou imunitu, krevní oběh a rehydrataci a zároveň oddálí tvou schopnost opravovat a regenerovat buňky včetně svalové tkáně. Podle jiné nedávné studie zároveň platí, že když máš před spaním v systému alkohol, může zabránit přechodu do hlubších fází spánku, ve kterých se svaly opravují. Takže tvoje regenerace dostane dvojitou ránu.
A výzkum publikovaný v časopise „PLOS One“ ukázal, že pokud si dáš víc drinků méně než čtyři hodiny po cvičení, můžeš ještě víc zpomalit regeneraci a růst svalů omezením syntézy svalových bílkovin. Podle Matthewa Barnese, PhD, profesora sportu a cvičení zkoumajícího alkohol a cvičení na novozélandské Massey University si výzkumníci nejsou jistí, proč přesně se to děje, ale pravděpodobně to souvisí s tím, že vedlejší produkty alkoholu narušují signály, na které se tvé tělo zpravidla spoléhá při zahájení opravy svalů.
„Výzkumníci si nejsou jistí, co přesně se děje, ale pravděpodobně to souvisí s tím, že vedlejší produkty alkoholu narušují signály, na které se vaše tělo zpravidla spoléhá při zahájení opravy svalů.“
Matthew Barnes
PhD, profesor sportu a cvičení zkoumající alkohol a cvičení na Massey University
Nalezení rovnováhy
To všechno ale neznamená, že když si dáš při tréninku pořádně do těla, nemůžeš si vychutnat vychlazenou desítku. Musíš to ale udělat správně, a to z velké části souvisí s množstvím vypitého alkoholu. Negativní účinky alkoholu, které ovlivňují regeneraci a adaptaci svalů, se podle Barnese zpravidla objevují při překročení 1 gramu alkoholu na kilogram tělesné hmotnosti.
Nemusíš hned vytahovat kalkulačku. Barnes říká, že pokud budeš dodržovat doporučení stravovacích pravidel amerického ministerstva zdravotnictví, která povolují jeden standardní drink, neboli 14 gramů alkoholu, což odpovídá jednomu malému pivu, 1,5 dl vína nebo 44 ml tvrdého alkoholu, denně pro ženy a až dva drinky pro muže, neměl by alkohol regeneraci a adaptaci ovlivnit (Muži mívají zpravidla vyšší množství enzymu potřebného k metabolizaci alkoholu a více vody v těle, která alkohol zředí, takže si mohou dovolit pít více.).
Jedna nová studie publikovaná v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition zjistila, že přiměřený příjem alkoholu, v tomto případě jeden drink s obsahem 5,4 procenta alkoholu (např. pivo nebo vodka se sodou) u žen a dva drinky u mužů pětkrát týdně neovlivnily pozitivní adaptace VO2 max a síly úchopu po 10týdenním HIIT programu. Jinými slovy – drinky patrně neomezily pozitivní účinek tréninku.
Přehled studií publikovaných v časopise Journal of Functional Morphology and Kinesiology zjistil, že lidé, kteří během několika hodin po odporovém tréninku vypili přiměřené množství alkoholu, nezaznamenali při testu provedeném po až 60 hodinách změnu (pozitivní ani negativní) síly, výkonu, svalové vytrvalosti, bolesti nebo míry vnímané námahy. Z toho plyne podle Barnese následující ponaučení: „Jeden nebo dva drinky po tréninku regeneraci pravděpodobně neovlivní, zvlášť pokud jste zvyklí konzumovat přiměřené množství alkoholu.“
Čím nejlépe zapít trénink
Čeho se po tréninku napít? Zkus ledově vychlazené pivo. Studie publikovaná v Journal of the International Society of Sports Nutrition zjistila, že běžci, kteří pili vodu a přiměřené množství piva, se rehydratovali stejně efektivně jako běžci, kteří pili jen vodu. Proč? Tvoje tělo prioritizuje rehydrataci před potřebou absorbovat alkohol (a pivo má v sobě vodu).
Zatím nebylo provedeno velké množství výzkumu ohledně toho, jaké pití by mohlo být pro regeneraci lepší, pokud pivu neholduješ. Podle Barnese je pravděpodobně nejlepší vybrat si ten drink, na který máš chuť, upíjet ho pomalu, ať si ho vychutnáš, a pokusit se neobjednat si další.
Barnes každopádně doporučuje po tréninku vždy rehydratovat pomocí vody a doplnit energii směsí zdravých sacharidů a proteinů, než začneš pít alkohol. „Tím ve svém těle vytvoříte rovnováhu potřebnou pro zahájení procesu regenerace,“ vysvětluje. „Voda zředí alkohol, když se dostane do krve, a jídlo zpomalí jeho absorpci. Tím se sníží jeho negativní dopad na tělo.
A pokud se z jednoho drinku stanou tři, nevyčítej si to. Stejně jako jedno nezdravé jídlo nezkazí všechny tvoje výsledky, ani jeden prodloužený alkoholový dýchánek nezruší tvůj celkový pokrok. Problém by mohl nastat, až pokud by se to stalo tvým zvykem.