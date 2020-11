Jak pití alkoholu ovlivňuje svalovou hmotu

Nalezení rovnováhy

To všechno ale neznamená, že když si dáš při tréninku pořádně do těla, nemůžeš si vychutnat vychlazenou desítku. Musíš to ale udělat správně, a to z velké části souvisí s množstvím vypitého alkoholu. Negativní účinky alkoholu, které ovlivňují regeneraci a adaptaci svalů, se podle Barnese zpravidla objevují při překročení 1 gramu alkoholu na kilogram tělesné hmotnosti.



Nemusíš hned vytahovat kalkulačku. Barnes říká, že pokud budeš dodržovat doporučení stravovacích pravidel amerického ministerstva zdravotnictví, která povolují jeden standardní drink, neboli 14 gramů alkoholu, což odpovídá jednomu malému pivu, 1,5 dl vína nebo 44 ml tvrdého alkoholu, denně pro ženy a až dva drinky pro muže, neměl by alkohol regeneraci a adaptaci ovlivnit (Muži mívají zpravidla vyšší množství enzymu potřebného k metabolizaci alkoholu a více vody v těle, která alkohol zředí, takže si mohou dovolit pít více.).



Jedna nová studie publikovaná v časopise Journal of the International Society of Sports Nutrition zjistila, že přiměřený příjem alkoholu, v tomto případě jeden drink s obsahem 5,4 procenta alkoholu (např. pivo nebo vodka se sodou) u žen a dva drinky u mužů pětkrát týdně neovlivnily pozitivní adaptace VO2 max a síly úchopu po 10týdenním HIIT programu. Jinými slovy – drinky patrně neomezily pozitivní účinek tréninku.



Přehled studií publikovaných v časopise Journal of Functional Morphology and Kinesiology zjistil, že lidé, kteří během několika hodin po odporovém tréninku vypili přiměřené množství alkoholu, nezaznamenali při testu provedeném po až 60 hodinách změnu (pozitivní ani negativní) síly, výkonu, svalové vytrvalosti, bolesti nebo míry vnímané námahy. Z toho plyne podle Barnese následující ponaučení: „Jeden nebo dva drinky po tréninku regeneraci pravděpodobně neovlivní, zvlášť pokud jste zvyklí konzumovat přiměřené množství alkoholu.“