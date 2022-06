Co mají trenéři na mysli, když říkají „Naslouchej svému tělu“

Pokrok v jakékoli oblasti života vyžaduje rovnováhu a flexibilitu: Chceš sice výzvu, ale nesmíš to přehánět. A když ti něco nejde nebo nefunguje, musíš se naučit s tím přestat. Pro fitness platí zásadní tréninkové heslo: „Poslouchej své tělo.“



Je pravda, že tahle věta se může zdát neurčitá a neužitečná. Podle instruktorky jógy Alex Silver-Faganové není naslouchání tělu o ničem jiném než o správném naladění na spojení mysli a těla. Jenom tak můžeš řídit svůj pohyb a dosáhnout toho, co potřebuješ po fyzické i psychické stránce.



Zní to trochu praštěně? Je to ale podložené vědou. Tvůj mozek neustále sleduje vnitřní signály těla – například smyslové informace o zrychlené tepové frekvenci, napětí svalů, potřebě jídla nebo vody –a používá je k odhadnutí toho, v jakém je stavu. Těmhle odhadům se říká interocepce. „Díky pokročilé interocepci si člověk líp uvědomuje tělesné signály a je tak víc zajedno se svým tělem,“ tvrdí Jonathan Gibson, PhD, docent psychologie na univerzitě South Dakota School of Mines and Technology. „Lidé, kteří umí líp zakoušet vlastní tělo zevnitř, obvykle zažívají větší duševní, emocionální a společenskou pohodu, protože jsou díky tomuhle vědomí lépe vybaveni, aby svojí mysli a tělu pravidelně poskytovali všechno potřebné,“ vysvětluje Gibson. Ze stejného důvodu je tahle schopnost ve studiích spojována taky s lepší sportovní výkonností.



Možná si říkáš, že čerpat z tohohle vědomí není tak snadné, jak to vypadá. A je pravda, že ti spousta věcí nehraje do karet. „Nejsme tak intuitivní, jako jsme bývali,“ konstatuje Silver-Faganová. „Jsme vystavení mnoha zdrojům, které nám říkají, co máme dělat a jak se máme cítit, takže je hodně obtížné zaslechnout svůj vnitřní hlas, který zprostředkovává propojení mezi tělem a myslí,“ dodává.



Ale naslouchání svému tělu nebo „zlepšení svých interocepcí“, jak by řekl vědec, je dovednost, na které můžeš pracovat. Stačí začít s následujícími tipy.