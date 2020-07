Chceš zklidnit svoji mysl? Rozhýbej svoje tělo.

„Neurální šum na pozadí“ není skutečný šum. Pro atleta to neznamená řev davu, alarm nedalekého auta nebo provokativní řeči jeho protivníka. „Představte si to jako rádiový šum ve vašem mozku,“ říká Krausová. „Je to konstantní neurální aktivita, ke které dochází bez vaší vědomé pozornosti. Pokud je jí příliš, je těžší zpracovávat přijaté informace.“ To například znamená, že může být těžší sledovat, co někdo říká – a tým Krausové skutečně objevil silnou korelaci mezi vyšším neurálním šumem a problémy ve škole. „Jde o poměr signálu a šumu,“ říká. „Když je šumu na pozadí méně, můžete lépe rozlišit zvuky kolem sebe.“



Krausová říká, že méně mentálního šumu vnímaného mladými atlety je dobrá zpráva. Může to znamenat zvýšenou schopnost soustředení a porozumění, které jim pomohou v jakékoli kariéře. Ačkoli Krausová a její tým stále neví, proč mají atleti méně neurálního šumu, mají dvě přesvědčivé teorie.



První teorií je, že mozek atleta se může přizpůsobovat specifickému tréninku a potřebám hry. „Atlet musí naslouchat signálům,“ říká Krausová. „Musí poslouchat trenéra, ostatní hráče a zvuky vlastního vybavení. Atlet si musí být extrémně vědom všeho, co se kolem něj děje. Musí vědět, co má poslouchat a co ignorovat.“ Krausová spekuluje, že mozky atletů musí nějak „ztlumovat“ svůj neurální šum, aby mohly slyšet, co se děje na hřišti – určitý druh evoluční adaptace v průběhu jednoho života.



A druhá teorie? „Existuje mnoho studií, které ukazují, že fyzická aktivita je dobrá pro vaše tělo i váš mozek,“ říká Krausová. „To obecně víme. Je možné, že jedním z důvodů, proč jsme u atletů zaznamenali nižší úroveň neurálního šumu, je prostě to, že jsou v tak dobré kondici.“



Tato druhá myšlenka by s sebou mohla nést širokosáhlé důsledky pro každodenní sportovce. Znamenalo by to, že každý ranní běh, každé cvičení v obýváku a každý basketbalový zápas by mohly přispět k vaší schopnosti vnímat svět jasněji.



Krausová říká, že tento výzkum je v každém případě relevantní pro všechny, ať už se jedná o vrcholové sportovce nebo ne. „Když se snažíme zjistit, jak fyzická aktivita ovlivňuje mysl, tak nám často napoví studium extrémních případů. Tyto biologické principy často fungují v určitém spektru. Toto vědomí by mělo všechny podporovat v provádění základních, každodenních fyzických aktivit.“ Ačkoli stačí i málo, je pravděpodobné, že čím víc toho uděláte, tím jasnějšího vnímání dosáhnete.



Krausová navíc připomíná, že na to, abyste začali, ani nemusíte být členem týmu. „Atleti, které jsme otestovali, velmi často trénují sami,“ říká. „Stále odhalujeme další důkazy podporující fakt, že fyzický pohyb v jakékoli podobě je extrémně pozitivní aktivita pro tělo i mysl.“