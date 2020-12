Dýchací techniky pro lepší kontrolu nad tělem i myslí

1. Po nedostatečném spánku: dýchání 6–4–X

„Když je člověk po probuzení unavený a malátný, je to příznakem parasympatického stavu,“ říká Dike. Ať už máš za sebou ponocování u oblíbeného seriálu nebo práci do půlnoci, dlouhý nádech a rychlý výdech ti podle Dika může zvýšit tepovou frekvenci a pomoct ti probrat se, protože dojde ke stimulaci sympatické reakce.



Lehni si na záda, nadechuj se po dobu 6 sekund, zadrž dech na 4 sekundy, a pak prudce vydechni přes sešpulené rty. Výdech by měl být rychlý a silný, aby došlo k úplnému odvodu oxidu uhličitého z plic. „Díky tomu bude moct bránice při příštím nádechu nasát do plic víc vzduchu,“ říká Dike.



2. Při nedostatku motivace k práci … nebo k cvičení: dech radosti

Název tohohle třífázového nádechu sice může znít legračně, ale podle Sanaa A. Jamanové, PhD, zakladatelky a majitelky kuvajtské společnosti Tru3 Yoga, v tobě rozproudí energii. „Hluboké nádechy spojené s pohybem probouzí celé tělo tím, že v prvé řadě stimulují sympatický nervový systém a zvyšují hladinu kyslíku v krvi. Bezprostředně potom následuje parasympatická reakce, která podporuje bdělost, zlepšuje náladu a zvyšuje motivaci,“ říká Sanaa.



Stůj s nohama rozkročenýma na šířku boků, kolena měj mírně ohnutá. Nadechni se do jedné třetiny kapacity plic (snaž se nasávat vzduchu do spodní části plic) a přitom švihni rukama před sebe dlaněmi nahoru. Pak se nadechni do dvou třetin kapacity plic (do střední části plic) a roztáhni přitom ruce do stran v úrovni ramen (do tvaru písmene T) dlaněmi nahoru. Potom se nadechni do plné kapacity plic (naplň plíce vzduchem, co to půjde) a švihni rukama nahoru nad hlavu dlaněmi k sobě. Nakonec otevři ústa a vydechni se slyšitelným „ha“, přičemž současně ohni kolena, sniž se do dřepu a švihni rukama dolů a za sebe.



Pro maximální účinek opakuj sedm až devětkrát.



3. Když cítíš úzkost: dlouhé výdechy

„Většina lidí dýchá při intenzivním pocitu neklidu mělce a rychle. Takové nadechování do horní části plic může zvýšit tepovou frekvenci, napětí a stres, což situaci ještě zhorší. Když do dýchání zapojíme bránici a budeme dělat delší výdechy než nádechy, aktivujeme tím parasympatickou relaxační reakci,“ říká Dike.



V jakékoli pozici udělej hluboký šestisekundový nádech a pozoruj, jak se ti při tom zvedá břicho. Po nádechu zadrž na 4 sekundy dech. Potom vydechuj po dobu 12 sekund a vnímej, jak ti břicho klesá.



PS: Vůbec nevadí, když se ti nepodaří udělat 12sekundový výdech. Zkus nejdřív udělat 7sekundový výdech a postupně ho prodlužovat. „Bude nějakou dobu trvat než se ti to podaří, protože tvoje bránice potřebuje trénink, tak jako každý jiný sval,“ říká Dike.



4. Když se chceš po cvičení rychle zklidnit: dech šítalí

„Šítalí“ znamená v sanskrtu „ochlazení“. Když chceš po cvičení přepnout z režimu „boj nebo útěk“ do režimu „odpočinek a trávení“, může ti podle Jamanové tahle technika pomoct snížit krevní tlak, aby ti mohla klesnout tělesná teplota, a aby se mohly uvolnit svaly a nervy.



Pohodlně se usaď, sklop pohled na zem nebo zavři oči a polož si ruce na kolena. Vyplázni jazyk. Zvedni boční strany jazyka tak, aby z něj vznikla trubice. Přes tu se pak zhluboka a pomalu nadechuj. Potom zavři ústa a vydechni nosem. Opakuj, kolikrát chceš nebo aspoň po dobu 1 až 5 minut pro rychlejší zotavení.



5. Když se potřebuješ zklidnit před spaním: dechové skenování těla

„Když chceš jít spát, ale tvoje myšlenky se ne a ne uklidnit, nebo když máš jednoduše problém usnout, může ti podle výzkumu společnosti UCLA pomoct skenování těla. Tahle technika jde ještě o krok dál a kombinuje hledání napjatých míst na těle s hlubokými výdechy, které ti je pomůžou uvolnit. Přitom se ti zároveň může snížit tepová frekvence a může dojít k rozptýlení a zklidnění mysli,“ říká Jasmine Marieová, specialistka na dechové cviky a zakladatelka skupiny Black Girls Breathing.



Nejdřív se natáhni na postel a zavři oči. Dýchej pomalu a zhluboka a prodlužuj výdechy, aby byly dvakrát delší než nádechy. Zaměř se na svoji hlavu a postupuj po těle dolů až k prstům na nohou (nebo opačně) a vnímej, jaký máš v jednotlivých částech těla pocit. „Zjisti, kde ve svém těle cítíš napětí, a pak se do toho místa snaž směrovat energii dýchání,“ říká Marieová.



Pokud jsi i po dokončení skenování ještě vzhůru, pokračuj v hlubokém dýchání nebo se znovu proskenuj v opačném gardu.



Bez ohledu na to, co přinese příští den, a upřímně řečeno, všichni víme, že něco určitě přinese, říkat si „hlavně dýchej“ je víc než jen nějaká mantra. Dýchání je účinný prostředek k tomu, abychom cítili víc těch pocitů, které chceme cítit, a míň těch, které cítit nechceme.