Mám si během tréninku udělat pauzu?

„Představ si to jako poločas ve fotbale, time-out v basketbalu nebo krátké přestávky mezi koly v boxu,“ navrhuje Alex Rothsteinová, koordinátorka programu sportovních věd na New York Institute of Technology a certifikovaná specialistka na posilování a kondiční cvičení. „Tohle všechno se bere jako přestávky uprostřed hry, které pomáhají hráčům resetovat mysl i tělo tak, aby to co nejméně vadilo rytmu hry nebo zápasu.“



Právě ta poslední část je klíčová. Regenerace uprostřed tréninku, jiným slovem „pauzička“, neznámená výzvu k flákání se nebo ke čtení novinek na Facebooku. Jde o kompetitivní strategii, jak ve správnou chvíli získat zpátky energii bez ohledu na to, jestli děláš kardio, silový trénink nebo HIIT. Díky tomu vytěžíš víc z momentů, kdy se máš posouvat dopředu.