Cvičení s tvarující oporou ve sportovních podprsenkách Nike s vyztuženými košíčky
Sportovní podprsenky s odnímatelnými vyztuženými košíčky využívají klasickou technologii Nike, díky níž si sama určuješ, jak chceš být odhalená. Sportovní podprsenky s vyztuženými košíčky jsou z materiálu Dri-FIT, který zároveň s tvým přirozeným pohybem rychle odvádí pot a vlhkost, a díky pevnému střihu se budeš cítit v bezpečí. Nenech se při dosahování svých sportovních cílů ničím rozptylovat. Prohlédni si další designy včetně sportovních podprsenek se silnou oporou nebo designy pro konkrétní sporty jako podprsenky na tanec a na jógu.