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Sportovní podprsenky s vyztuženými košíčky

Nike Universa
Nike Universa Dámská sportovní podprsenka se střední oporou a vycpávkami
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Recyklované materiály
Nike Universa
Dámská sportovní podprsenka se střední oporou a vycpávkami
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámské tílko se sportovní podprsenkou se střední oporou a vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámské tílko se sportovní podprsenkou se střední oporou a vycpávkami
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
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Recyklované materiály
Nike Swoosh
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
44,99 €
Nike Indy s lehkou oporou
Nike Indy s lehkou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
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Recyklované materiály
Nike Indy s lehkou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami, lehkou oporou a dlouhým rukávem
Nike Zenvy
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami, lehkou oporou a dlouhým rukávem
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
Recyklované materiály
Nike Pro Seamless
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
42,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámská síťovaná sportovní podprsenka se střední oporou
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámská síťovaná sportovní podprsenka se střední oporou
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
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Recyklované materiály
Nike Pro Sculpt
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
54,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
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Nike Zenvy Strappy
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
Recyklované materiály
Nike Pro Seamless
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
42,99 €
Nike Indy se silnou oporou
Nike Indy se silnou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Indy se silnou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské tílko se sportovní podprsenkou a lehkou oporou
Nike Zenvy
Dámské tílko se sportovní podprsenkou a lehkou oporou
59,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sportovní podprsenka s lehkou oporou, vycpávkami a upravitelnými ramínky
Recyklované materiály
Nike Alate Minimalist
Sportovní podprsenka s lehkou oporou, vycpávkami a upravitelnými ramínky
47,99 €
Nike Indy se silnou oporou
Nike Indy se silnou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Nejprodávanější
Nike Indy se silnou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
54,99 €
Nike Rival
Nike Rival Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a maximální oporou
Nejprodávanější
Nike Rival
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a maximální oporou
89,99 €
Nike Indy s lehkou oporou
Nike Indy s lehkou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Indy s lehkou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
37,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Recyklované materiály
Nike Pro Indy Plunge
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámská prodloužená sportovní podprsenka s lehkou oporou a vycpávkami
Nike Zenvy
Dámská prodloužená sportovní podprsenka s lehkou oporou a vycpávkami
59,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dámská podprsenka se zipem vpředu
NikeSKIMS Satin Shine
Dámská podprsenka se zipem vpředu
89,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámská podprsenka s hranatým výstřihem
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámská podprsenka s hranatým výstřihem
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Dámské tílko se sportovní podprsenkou se střední oporou a vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Universa
Dámské tílko se sportovní podprsenkou se střední oporou a vycpávkami
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dámské zkrácené tílko se sportovní podprsenkou se střední oporou
Recyklované materiály
Nike Tempo
Dámské zkrácené tílko se sportovní podprsenkou se střední oporou
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská prodloužená korzetová podprsenka
NikeSKIMS Matte
Dámská prodloužená korzetová podprsenka
89,99 €

Cvičení s tvarující oporou ve sportovních podprsenkách Nike s vyztuženými košíčky

Sportovní podprsenky s odnímatelnými vyztuženými košíčky využívají klasickou technologii Nike, díky níž si sama určuješ, jak chceš být odhalená. Sportovní podprsenky s vyztuženými košíčky jsou z materiálu Dri-FIT, který zároveň s tvým přirozeným pohybem rychle odvádí pot a vlhkost, a díky pevnému střihu se budeš cítit v bezpečí. Nenech se při dosahování svých sportovních cílů ničím rozptylovat. Prohlédni si další designy včetně sportovních podprsenek se silnou oporou nebo designy pro konkrétní sporty jako podprsenky na tanec a na jógu.