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Bílé sportovní podprsenky

Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sportovní podprsenka s lehkou oporou, vycpávkami a upravitelnými ramínky
Recyklované materiály
Nike Alate Minimalist
Sportovní podprsenka s lehkou oporou, vycpávkami a upravitelnými ramínky
47,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dámské tílko se sportovní podprsenkou a lehkou oporou
Nike Zenvy
Dámské tílko se sportovní podprsenkou a lehkou oporou
59,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
Nike Zenvy Strappy
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a lehkou oporou
54,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dámská sportovní podprsenka bez vycpávek s lehkou oporou
Recyklované materiály
Nike Pro 365
Dámská sportovní podprsenka bez vycpávek s lehkou oporou
37,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
Nejprodávanější
Nike Swoosh
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami se střední oporou
44,99 €
Nike Indy s lehkou oporou
Nike Indy s lehkou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Recyklované materiály
Nike Indy s lehkou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
37,99 €
Nike Indy se silnou oporou
Nike Indy se silnou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
Nejprodávanější
Nike Indy se silnou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami
54,99 €
Nike Rival
Nike Rival Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a maximální oporou
Recyklované materiály
Nike Rival
Dámská sportovní podprsenka s vycpávkami a maximální oporou
89,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dámská podprsenka Jumpman se střední oporou a vycpávkami
Recyklované materiály
Jordan Sport
Dámská podprsenka Jumpman se střední oporou a vycpávkami
42,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská podprsenka s mikrovýstřihem
NikeSKIMS Matte
Dámská podprsenka s mikrovýstřihem
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská podprsenka s hlubokým výstřihem
NikeSKIMS Matte
Dámská podprsenka s hlubokým výstřihem
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámská sportovní podprsenka s trojúhelníkovými košíčky
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámská sportovní podprsenka s trojúhelníkovými košíčky
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámská podprsenka s hranatým výstřihem
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámská podprsenka s hranatým výstřihem
74,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská podprsenka s dvojitými ramínky a hlubším výstřihem
NikeSKIMS Matte
Dámská podprsenka s dvojitými ramínky a hlubším výstřihem
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámská micro sportovní podprsenka
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámská micro sportovní podprsenka
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská prodloužená podprsenka s výstřihem do V
NikeSKIMS Matte
Dámská prodloužená podprsenka s výstřihem do V
64,99 €
NikeSKIMS žebrovaná bezešvá
NikeSKIMS žebrovaná bezešvá Dámská podprsenka s mikrovýstřihem
NikeSKIMS žebrovaná bezešvá
Dámská podprsenka s mikrovýstřihem
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská prodloužená podprsenka Cami
NikeSKIMS Matte
Dámská prodloužená podprsenka Cami
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská podprsenka s potiskem a mikrovýstřihem
NikeSKIMS Matte
Dámská podprsenka s potiskem a mikrovýstřihem
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská podprsenka s potiskem a hlubokým výstřihem
NikeSKIMS Matte
Dámská podprsenka s potiskem a hlubokým výstřihem
64,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská prodloužená korzetová podprsenka s potiskem
NikeSKIMS Matte
Dámská prodloužená korzetová podprsenka s potiskem
89,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dámská prodloužená podprsenka s potiskem a výstřihem do V
NikeSKIMS Matte
Dámská prodloužená podprsenka s potiskem a výstřihem do V
64,99 €
Nike Indy se silnou oporou
Nike Indy se silnou oporou Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami (větší velikost)
Právě dorazilo
Nike Indy se silnou oporou
Dámská nastavitelná sportovní podprsenka s vycpávkami (větší velikost)
54,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dámská sportovní podprsenka ke krku s lehkou oporou
NikeSKIMS Studio Stretch
Dámská sportovní podprsenka ke krku s lehkou oporou
74,99 €

Dolaď svůj vzhled v bílých sportovních podprsenkách Nike

Buď sebevědomá a ciť se pohodlně ve sportovních podprsenkách, které doplňují a odrážejí tvůj jedinečný styl. Nakupuj bílé sportovní podprsenky dostupné v mnoha velikostech a střizích pro každý typ postavy. Jelikož Nike nabízí i několik úrovní opory, dokážeš najít takovou, která ti dokonale sedne při každém pohybu. Prohlédni si další barvy v celé kolekci sportovních podprsenek Nike včetně černých sportovních podprsenek a dalších modelů. Pořád jsi nenašla tu pravou? Další velikosti najdeš i ve sportovních podprsenkách Nike nadstandardních velikostí.