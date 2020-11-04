Žádná tělocvična, žádný problém: 5 nejlepších domácích tréninků, které můžeš teď vyzkoušet
Trénink
Musíš zůstat doma a potřebuješ se zapotit? Kryjeme ti záda — a břišní svaly, paže, hýždě a nohy. Tahle špičková domácí cvičení, která vytvořili, používají a mají rádi sami trenéři z programu Nike Master Trainer, vyžadují jenom prostor tvého těla a minimální nebo žádné vybavení. Výsledkem je přesně ten skvělý pocit, po kterém prahneš.
Od posilovacích kruháčů a kalorie pálicí HIIT po energetické aktivace a relaxační plynulé sestavy — s postupy a úpravami, které se hodí pro všechny úrovně zdatnosti, jedinou překážkou, která ti stojí v cestě je rozhodnutí, co si vybrat jako první...
Trénink 01
Rychlý nářez na střed těla
Zaměř se na dolní břišáky, horní břišáky a šikmé svalstvo. Tuhle žhavou 10minutovou sestavu cviků na střed těla — jako jsou zkracovačky, rotace a prkna — budeš buď milovat nebo nenávidět.
Čas: 10 minut
Úroveň: začátečníci
Nejlepší na: síla
Sportovní potřeby: podložka/žádné
Formát: založeno na čase
Čas: 10 minut
Úroveň: začátečníci
Nejlepší na: síla
Sportovní potřeby: podložka/žádné
Formát: založeno na čase
Trénink 02
10 minut HIIT: nohy a střed těla
Dej zabrat spodní části těla, středu těla a zvyš si tep s tímhle vysoce efektivním HIT tréninkem v rychlém tempu. Ten můžeš zvládnout, pokud tě tlačí čas, nebo když chceš spálit víc energie než při tvém obvyklém cvičení.
Čas: 10 minut
Úroveň: začátečníci
Nejlepší na: vytrvalost
Sportovní potřeby: žádné
Formát: založeno na čase
Čas: 10 minut
Úroveň: začátečníci
Nejlepší na: vytrvalost
Sportovní potřeby: žádné
Formát: založeno na čase
Trénink 03
Základní restorativní jóga
Ať si chceš uvolnit bolavé svaly nebo zklidnit mysl, tohle restorativní cvičení je ideální způsob, jak ubrat na tempu. Udrž svoji mysl soustředěnou na dýchání, a tím si ulevíš od napětí.
Čas: 20 minut
Úroveň: začátečníci
Nejlepší na: pohyblivost
Sportovní potřeby: žádné
Formát: založeno na čase
Čas: 20 minut
Úroveň: začátečníci
Nejlepší na: pohyblivost
Sportovní potřeby: žádné
Formát: založeno na čase
Trénink 04
Paže do tílka
Nalož pořádně svým ramenům, bicepsu a tricepsu. Tohle 20minutové cvičení na horní část těla je snadné a účinné. Můžeš si ho zacvičit samostatně nebo spojit s tréninkem na střed těla a kardio, takže zapojíš celé tělo.
Čas: 20 minut
Úroveň: pokročilí
Nejlepší na: síla
Sportovní potřeby: činky
Formát: založeno na čase
Čas: 20 minut
Úroveň: pokročilí
Nejlepší na: síla
Sportovní potřeby: činky
Formát: založeno na čase
Trénink 05
Rozžhavění od hlavy až k patě
Jestli hledáš něco na celkové rozpálení těla, tady to máš. V tomhle 45minutovém tréninku, který můžeš uskutečnit přímo ve svém obýváku, si procvičíš tělo od hlavy až k patě a pěkně rozbušíš srdce. Všechna cvičení jsou založená na váze těla — žádné sportovní pomůcky, žádný problém.
Čas: 45 minut
Úroveň: pokročilí
Nejlepší na: vytrvalost
Sportovní potřeby: žádné
Formát: založeno na čase
Čas: 45 minut
Úroveň: pokročilí
Nejlepší na: vytrvalost
Sportovní potřeby: žádné
Formát: založeno na čase