Regeneruj tak, jak je to pro tebe správné

Druhou věcí, na kterou se při účinné regeneraci musíš zaměřit, je psychická relaxace. Zásadní je vybrat aktivitu, co si opravdu užíváš a neděláš ji jen proto, že na ni všichni pějí ódy pod hashtagem #selfcare. „Pokud se začneš cítit dobře až potom, co aktivitu dokončíš, není pro tebe na regeneraci vhodná, protože si psychicky neodpočineš. Musíš se cítit dobře už v jejím průběhu,“ vysvětluje Halsonová. „Polož si otázku: ‚Když tohle dělám, jsem v klidu a pohodě?‘ Pokud ano, je to dobrá regenerační strategie.“ V případě, že se ti mozek zklidnit nedaří, zkus si pustit nějaký podcast na oblíbené téma, něco nakresli nebo zavolej někomu, s kým už jste si dlouho nepopovídali.



Při vybírání vhodné relaxační aktivity zjisti, jestli jsi při ní v klidu a užíváš si jí. Pokud ne, zkoušej postupně další, dokud nenajdeš tu pravou.



Zvykni si: Máme pro tebe výzvu. Udělej si čas na regeneraci a najdi si k tomu aktivitu, která ti osobně přijde nejpřirozenější. Nevíš, kde začít? V NTC je hodně oblíbená lekce nenáročné jógy s Nike Master Trainer Alex Silver-Faganovou. Účinně tě zklidní a nemá ani 20 minut. Zařaď si ji do dnešního programu. Jestli tě neosloví, neboj se vyzkoušet i další způsoby relaxace. Když pak svému tělu i mysli dopřeješ zasloužený odpočinek, nezapomeň se poplácat po rameni.