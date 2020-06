Nejjednodušší způsob, jak jíst zdravěji

To by mohlo znamenat, že tvůj první malý krok je prostě rozhodnout se, že do jednoho jídla každý den zahrneš zeleninu. Jakmile se ti to začne dařit, zamysli se nad tím, jaký nezdravý návyk máš (např. mlsání sladkostí), a zkus ho omezit (pokud mlsáš třikrát týdně, zkus to jen dvakrát týdně). Jakmile se ti podaří oba kroky, zaměř se na další maličkost. A pak další a další. Důležité je, že jdeš pořád vpřed a soustředíš se na svůj cíl.



Taky je důležité vědět, že se ti nebude dařit. A to je v pořádku. „V téhle video hře máš nekonečně mnoho životů, takže pokud ti to dnes nevyjde, zkus to zítra znovu,“ říká Scott-Dixonová. St. Pierre v takových případech doporučuje zbytečně nebláznit, nevyčítat si to a zamyslet se nad tím, co udělat příště jinak: „Ber to jako zpětnou vazbu, ne jako selhání.“



„A nezapomínej na to, co se podařilo,“ říká Scott-Dixonová. „Lidi se tak často zaměřují na to, co nevyšlo. Ale asi 80 % šlo dobře! Využij tyhle úspěchy jako svůj vzor,“ říká. Jen tak budeš úspěšnější.



Udělej z toho zvyk: Postupuj podle návodu výše a měň svoje stravování krůček po krůčku k lepšímu. Do jídla můžeš třeba zahrnout zeleninu a tuhle malou změnu propojíš s návykem, který už máš – např. když přemýšlíš o tom, co si dáš k obědu. Když si příště položíš otázku "Co si dám k obědu?“, odpověz na ni "Něco se zeleninou“. Když si pak nějakou zeleninu k obědu opravdu dáš, nezapomeň si pogratulovat. Tak si nový návyk upevníš.