Nejjednodušší způsob, jak jíst zdravěji
Trénink
Trénink a výživa
Jak snadno zlepšit stravovací návyky
Nike Training
Zapomeň na dokonalou dietu a dělej malé krůčky, které vedou k velkému zlepšení.
Každý už asi slyšel poučku „špatné stravovací návyky tréninkem nedoženeš“. V oblasti zdravého životního stylu je to sice klišé, ale pravdivé. Do nejlepší kondice se dostaneš, když budeš jíst, co je pro tebe nejlepší.
Rozhodně to ale neznamená jíst dokonale každý den. Dlouhodobě udržitelným řešením je co nejlepší strava v daném okamžiku.
Podle výživového kouče a specialisty Briana St. Pierra ze společnosti Precision Nutrition je jednou z hlavních příčin, proč lidi u zdravějšího stravování nevydrží, snaha o naprostou dokonalost. „Často, hlavně v lednu, se lidi přepnou do režimu ‚všechno nebo nic‘ a jsou na sebe při stravování moc přísní, což není dlouhodobě udržitelné, a proto to vzdají,“ říká St. Pierre.
„Jdi na to chytře – ber stravování jako běh na dlouhou trať.“
Nike Training
Jdi na to chytře – ber stravování jako běh na dlouhou trať. Tenhle přístup by se dal shrnout otázkou: „Jak můžu svoje současné stravovací návyky o malý kousek vylepšit?“ St. Pierre k tomu dál říká: „Když si tuhle otázku budeš pokládat každý den, časem zjistíš, že jsi o ohromný kus dál. Změna sice nepřijde přes noc, ale všechny ty malé krůčky vedou k velkým změnám ve stravování. Pozitivní změna se stane součástí toho, jak jíš. Jde o životní styl.“
Pokud to má fungovat, musíš si naprosto upřímně říct, jak na tom s jídlem jsi a co můžeš hned změnit. „Žijeme v reálném světě,“ říká k tomu Krista Scott-Dixonová, programová ředitelka v Precision Nutrition a výživová poradkyně s víc než dvacetiletou praxí. „Nejsme v zázračné budoucnosti, kde všechno půjde vyřešit naráz. Potřebujeme nejdřív najít nějakou maličkost, která nás vyšle tím správným směrem hned teď.“
„To by mohlo znamenat, že tvůj první malý krok je prostě rozhodnout se, že do jednoho jídla každý den zahrneš zeleninu.“
Nike Training
To by mohlo znamenat, že tvůj první malý krok je prostě rozhodnout se, že do jednoho jídla každý den zahrneš zeleninu. Jakmile se ti to začne dařit, zamysli se nad tím, jaký nezdravý návyk máš (např. mlsání sladkostí), a zkus ho omezit (pokud mlsáš třikrát týdně, zkus to jen dvakrát týdně). Jakmile se ti podaří oba kroky, zaměř se na další maličkost. A pak další a další. Důležité je, že jdeš pořád vpřed a soustředíš se na svůj cíl.
Taky je důležité vědět, že se ti nebude dařit. A to je v pořádku. „V téhle video hře máš nekonečně mnoho životů, takže pokud ti to dnes nevyjde, zkus to zítra znovu,“ říká Scott-Dixonová. St. Pierre v takových případech doporučuje zbytečně nebláznit, nevyčítat si to a zamyslet se nad tím, co udělat příště jinak: „Ber to jako zpětnou vazbu, ne jako selhání.“
„A nezapomínej na to, co se podařilo,“ říká Scott-Dixonová. „Lidi se tak často zaměřují na to, co nevyšlo. Ale asi 80 % šlo dobře! Využij tyhle úspěchy jako svůj vzor,“ říká. Jen tak budeš úspěšnější.
Udělej z toho zvyk: Postupuj podle návodu výše a měň svoje stravování krůček po krůčku k lepšímu. Do jídla můžeš třeba zahrnout zeleninu a tuhle malou změnu propojíš s návykem, který už máš – např. když přemýšlíš o tom, co si dáš k obědu. Když si příště položíš otázku "Co si dám k obědu?“, odpověz na ni "Něco se zeleninou“. Když si pak nějakou zeleninu k obědu opravdu dáš, nezapomeň si pogratulovat. Tak si nový návyk upevníš.