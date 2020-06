Co jíst, když se chceš dobře cítit a vypadat

Pokud si někdo rád dopřeje sušenky a hranolky, ale ví, že jsou pro něj jasně červené jídlo, tak nemusí mít strach. Nikdo nečeká, že je úplně přestane jíst. „Vyloučení červených potravin z jídelníčku očekáváme jen u lidí, kteří jsou placení za svůj vzhled nebo výkon,“ říká St. Pierre. „My ostatní se nemusíme vzdávat jídel, která máme jen tak na chuť, abychom byli zdraví, fit a silní.“



St. Pierre a Scott-Dixonová už použili metodu zelené, žluté a červené barvy u stovek klientů Precision Nutrition a vyvodili z ní několik pozitivních věcí. Především je hodně stimulující. Člověk se sám rozhoduje, které jídlo zařadí do které kategorie. Nikdo ti neříká, že něco jíst nemůžeš nebo že máš jíst něco jiného, protože je to zdravé. „Vede to k většímu sebezkoumání a rozlišování. Jaké jsou tvoje výživové potřeby a co ti nejvíc vyhovuje?“ vysvětluje St. Pierre. Podvědomě víme, co je pro nás dobré, ale málokdy si uděláme chvilku na to, abychom si to plně uvědomili. „Zdravá výživa pak nepředstavuje nějaké abstraktní kouzelné formule složené ze superpotravin, ale zakládá se na skutečném životě –⁠ tom tvém,“ doplňuje Scott-Dixonová.

Spousta lidí si neuvědomuje, že většina výživových doporučení vychází z výzkumů založených na průměrném vzorku populace – na průměrné odpovědi průměrného jedince. Zatímco všichni dobře víme, že celozrnné potraviny jsou pro nás zdravé, člověku s intolerancí k lepku může kynuté těsto způsobit velmi vážnou reakci. „Pokud máš alergii na nějakou potravinu, ať už jsou to obiloviny, košťálová zelenina nebo ořechy a semínka, je úplně jedno, že jsou na seznamu zdravých potravin, pak je takový dietní plán pro tebe nepřijatelný,“ říká St. Pierre.