Máš dostatek spánku?
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Sleduj svůj den a zjisti, jestli dost spíš
Ne nadarmo se říká, že ideálně bychom měli spát osm hodin denně: výzkum to potvrzuje. „Někteří lidé ale potřebují spát devět až deset hodin, aby se cítili dobře. Pokud hodně trénuješ, budeš potřebovat spát víc než obvykle. Je celkem děsivé, že většina lidí spí jen šest nebo šest a půl hodiny,“ říká Shona Halsonová, odbornice na regeneraci a docentka z fakulty behaviorálních a lékařských věd Australské katolické univerzity.
„Potřebnou dobu spánku nejlíp zjistíš tak, že si budeš psát, v kolik si jdeš lehnout a v kolik vstáváš, a tak zjistíš, jak dlouho většinou spíš. Hodinky a jiná zařízení, která spánek monitorují, nejsou moc spolehlivá, protože ukazují delší dobu spánku, než jaká ve skutečnosti byla. Až zjistíš, kolik hodin průměrně spíš, sleduj, jak se ráno cítíš,“ doporučuje Halsonová. „Jak se po probuzení cítíš? Potřebuješ na probrání několik šálků kávy?“
„Když večer ležíš na gauči a díváš se na televizi, usínáš u toho? Pokud ano, prodluž si spánek každý den o půl hodiny , dokud u televize nepřestaneš usínat.“
Shona Halsonová
Jestli se po probuzení cítíš přirozeně dobře, tak je to skvělá zpráva o tom, že spíš dost. Ale je taky důležité sledovat, jak jsi na tom pozdě odpoledne a večer. „Když se vracíš z práce autem domů, stane se ti na semaforu, že se na chvíli zadíváš před sebe a máš pocit, že na tebe jde spánek? Když večer ležíš na gauči a díváš se na televizi, usínáš u toho? Pokud ano, prodluž si spánek každý den o půl hodiny , dokud u televize nepřestaneš usínat.“
Ideální délka spánku je ta, po které se cítíš svěží od budíčku až do chvíle, kdy je čas jít spát.
Udělej z toho zvyk: Přijmi naši výzvu a začni si spánek měřit a hodnotit. Zjistíš tak minimální počet hodin, který tvoje tělo potřebuje. Dej si k posteli zápisník a týden si dělej poznámky. Každé ráno si zapisuj, od kolika do kolika spíš. Jednou nebo dvakrát denně tam ještě připiš, jestli tě v tu dobu nepřepadla únava. Pokaždé, když si do spacího deníku uděláš záznam, v duchu se pochval („Dobrá práce!“). Po týdnu už budeš mít dost informací, můžeš si vzít Shoninu radu k srdci a upravit si večerku o půl hodiny tak, aby tě přes den netrápila únava.