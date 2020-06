Meditace pro lepší spánek

Pro někoho, kdo ještě nikdy nemeditoval, může být slovo „meditace“ odrazující, ale nemusí to být nic složitého. Meditace může být modlitba, pozitivní afirmace nebo cokoli, co ti před spaním pomáhá zklidnit myšlenky. Skoro všechny profesionální sportovce, které trénuju, učím meditovat před spaním. Většina meditačních aplikací má programy zaměřené právě na spánek, které tě během pěti až deseti minut provedou uceleným postupem relaxace před spaním.



Jestli si myslíš, že na meditaci před spaním nemáš čas, zkus cestu nejmenšího odporu: hned po ulehnutí nekoukej do telefonu, ale pusť si jednu ze spánkových meditací s průvodcem, lehni si a poslouchej. Zabere to sice 10 minut, ale aspoň je nestrávíš převalováním se sem a tam a chytáním rozvířených myšlenek, ale přípravou svého systému na opravdu klidný spánek.



Stáhni si meditační aplikaci hned a dnes po ulehnutí jenom stiskni Přehrát. Zařaď to ke svým večerním rituálům a bude se ti usínat mnohem líp.