Sneakers e scarpe bianche da donna

Nike Air Force 1 Shadow
Nike Air Force 1 Shadow Scarpa - Donna
Best seller
Nike Air Force 1 Shadow
Scarpa - Donna
CHF 150
Nike Initiator
Nike Initiator Scarpa – Donna
Best seller
Nike Initiator
Scarpa – Donna
CHF 99.95
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Scarpa – Donna
Materiali riciclati
Nike Court Vision Low Next Nature
Scarpa – Donna
CHF 94.95
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Scarpa – Donna
Best seller
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Scarpa – Donna
CHF 135
Nike Initiator
Nike Initiator Scarpa – Donna
Best seller
Nike Initiator
Scarpa – Donna
CHF 99.95
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Scarpa – Donna
Best seller
Nike Air Force 1 '07
Scarpa – Donna
CHF 135
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Scarpa – Donna
Nike Tennis Classic
Scarpa – Donna
CHF 105
Nike P-6000
Nike P-6000 Scarpa – Donna
Best seller
Nike P-6000
Scarpa – Donna
CHF 135
Nike Shox TL
Nike Shox TL Scarpa – Donna
Nike Shox TL
Scarpa – Donna
CHF 195
Nike SB Force 58 Premium
Nike SB Force 58 Premium Scarpa da skateboard
Nike SB Force 58 Premium
Scarpa da skateboard
CHF 94.95
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Scarpa con dettagli rifrangenti – Donna
Best seller
Nike Air Max Moto 2K
Scarpa con dettagli rifrangenti – Donna
CHF 150
Air Jordan 1 Low G
Air Jordan 1 Low G Scarpa da golf
Ultimi arrivi
Air Jordan 1 Low G
Scarpa da golf
CHF 170
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Nike Air Force 1 '07 Next Nature Scarpa – Donna
Materiali riciclati
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Scarpa – Donna
CHF 140
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Scarpa da running su strada – Donna
Materiali riciclati
Nike Pegasus 42
Scarpa da running su strada – Donna
CHF 160
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Scarpa con dettagli dal design rifrangente – Donna
Materiali riciclati
Nike V5 RNR
Scarpa con dettagli dal design rifrangente – Donna
CHF 105
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Scarpa – Donna
Nike Dunk Low
Scarpa – Donna
CHF 135
Nike V5 RNR Suede
Nike V5 RNR Suede Scarpa – Donna
Best seller
Nike V5 RNR Suede
Scarpa – Donna
CHF 105
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Scarpa – Donna
Best seller
Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Donna
CHF 150
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Scarpa – Donna
Air Jordan 1 Low SE
Scarpa – Donna
CHF 160
NikeCourt Lite 4
NikeCourt Lite 4 Scarpa da tennis per campo in cemento – Donna
NikeCourt Lite 4
Scarpa da tennis per campo in cemento – Donna
CHF 85
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Scarpa da running su strada – Donna
Best seller
Nike Pegasus Premium
Scarpa da running su strada – Donna
CHF 240
Nike SB Chron 2 Canvas
Nike SB Chron 2 Canvas Scarpa da skateboard
Nike SB Chron 2 Canvas
Scarpa da skateboard
CHF 80
Nike SB Heritage Vulc
Nike SB Heritage Vulc Scarpa da skateboard
Nike SB Heritage Vulc
Scarpa da skateboard
CHF 80
Nike Cortez Leather
Nike Cortez Leather Scarpa – Donna
Nike Cortez Leather
Scarpa – Donna
CHF 115

Scarpe da donna bianche: freschezza e flessibilità

Fai fare un salto di qualità alle tue prestazioni, grazie al mix di comfort e supporto offerto dalle scarpe e dalle sneakers bianche da donna Nike. L'ammortizzazione reattiva e le intersuole in schiuma donano un'incredibile morbidezza, mentre i motivi di trazione ti aiutano a mantenere il controllo. Avere sempre la necessaria freschezza quando sei sotto pressione non è mai stato così semplice: i tessuti traspiranti ti consentono di muoverti al meglio senza rinunciare al comfort. Preferisci i modelli chunky e vistosi o quelli dal design più sobrio e lineare? In ogni caso, hai un ampio assortimento tra cui scegliere, così puoi trovare facilmente le scarpe giuste per te. Non manca neppure il supporto ad alte prestazioni, progettato per aiutarti a muoverti anche durante gli allenamenti più intensi.


Più potenza per ogni movimento


Non rinunciare alla leggerezza, neppure quando macini chilometri. Scopri l'ammortizzazione delle scarpe bianche da donna Nike, ideata per fornirti una sensazione di reattività estrema a ogni passo durante i tuoi allenamenti. Inoltre, offre un incredibile ritorno di energia per potenziare ogni tuo movimento. Cerchi un comfort affidabile? Ci pensiamo noi. Le suole ammortizzate regalano la sensazione di una passeggiata su una nuvola, mentre le intersuole in schiuma ottimizzano le prestazioni con un mix di flessibilità e supporto.


Tutta la freschezza di cui hai bisogno


Che la tua passione sia correre o allenarti in palestra, le scarpe bianche da donna Nike ti aiutano a tenere alta la concentrazione e a sentirti sempre fresca. Trovi modelli con sezioni in mesh posizionate strategicamente nelle aree più indicate per favorire la circolazione dell'aria e massimizzare la traspirabilità, così puoi continuare a dare sempre il meglio. Se cerchi un tocco in più, dai un'occhiata alle versioni con fori sulla punta, pensati per offrirti flessibilità e far circolare meglio l'aria.


Mantieni il controllo


Per dare il massimo hai bisogno di scarpe affidabili. Le sneakers bianche da donna Nike con inserti sagomati nell'intersuola danno il giusto supporto e un fit avvolgente. Inoltre, i modelli con piatto suola in TPU nel tallone offrono stabilità laterale per donare ancora più sicurezza a ogni tuo passo. In più, hai tutta l'aderenza che ti serve grazie alle suole in gomma ideate per fornirti una trazione resistente. Infine, i modelli con gabbia laterale in plastica forniscono una sensazione di supporto per l'intera durata dei tuoi allenamenti.


La scelta giusta per il tuo stile


Scegli le scarpe da donna bianche più in linea con il tuo stile. Trovi modelli realizzati in un mix di pelle vera e sintetica, con look stratificato e durata eccellente, mentre gli inserti cuciti aggiungono un tocco essenziale. Cerchi un paio di sneakers bianche da donna dal gusto raffinato? Le versioni con dettagli scamosciati assicurano all'istante un tocco di eleganza. Se ami lo stile casual, scegli un modello dal profilo basso, mentre per un gusto più sportivo, punta su un paio di scarpe da donna bianche dal profilo alto. E se cerchi qualcosa di adatto al tuo sport preferito, dal golf al tennis, dai un'occhiata ai modelli delle rispettive collezioni.


Un impegno ancora più ambizioso


Pronta a dare di più? Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli scarpe e sneakers bianche da donna Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Questo è solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.